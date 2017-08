Cuando el 'indie' se convierte en 'punk'

La ficha 'The wedding present' 'Pop CAAC'. Formación:David Gedge (guitarra y voz), Marcus Kain (guitarra), Danielle Wadey (bajo y coros), Charles Layton (batería). Artista invitado: Nacho Camino. Lugar: CAAC. Fecha: Jueves 3 de agosto. Aforo: Media entrada.

Pese al nombre de la gira -'George Best' 30th Anniversary Tour- que nos ha traído a The Wedding Present, de su icónico George Best sólo interpretaron cinco canciones, una de las cuales, Give me love to Kevin, sirvió para poner en marcha la máquina de indie-rock más ruidosa que hayamos visto en mucho tiempo. David Gedge es la esencia de la banda hasta tal punto que no importa quién le acompañe en su singular combinación de música vertiginosa y letras cantadas de forma casi conversacional. Nos llevaron hasta lo sublime (ese Love Slave de tanto regusto Pixies) y lo excesivo: Rachel y Two bridges, de su disco del año pasado, encadenadas y dando paso a la primera canción que les conocimos en el 85, Go out and get'em, boy, que ahora es un cañonazo grunge); tuvimos lo esperado y lo sorpresivo con la incursión en los terrenos oscurecidos a lo Joy Division de Crawl y un Shatner a voz en grito y a 150 por hora que incluso rompió el hieratismo que mantuvo toda la noche Danielle, la bajista.

La voz de Gedge parece haber mejorado con el tiempo, su manera de tocar la guitarra no se ha hecho más lenta en absoluto, y se ha rodeado de unos compañeros de banda -un batería que exprime cada recurso, una contundente bajista que le sigue a donde vaya para conformar una opresiva sección rítmica y un guitarra de rotundos riffs que nuestra adrenalina absorbe ansiosamente- capaces de insuflar rabia a las canciones de George Best y envolvernos en la atmósfera fuzzy de la Velvet y Jesus & Mary Chain, con el soberbio My favourite dress y A million miles, que unido al Kennedy final se convirtieron en un doble puñetazo que dejó a los espectadores tan anonadados que no protestaron ni un poquito ante la ausencia de bises. Al fin y al cabo, todos estábamos de acuerdo en que ya no necesitábamos más; cualquier cosa que hubiese seguido solamente habría diluido la magia.