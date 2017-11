Una inmersión en los sueños del insomne Federico Fellini

Con el insomnio de Fellini como punto de partida, el cómic Fellini en Roma de Tyto Alba se convierte en un retrato onírico de la vejez del gran cineasta italiano en el que, a través de sus paseos por la ciudad eterna, el lector conocerá una biografía por la que se pasean personajes como Dick Tracy o Anita Ekberg. "La idea del cómic surge a partir de una entrevista en la que Fellini contaba que sufría insomnio y que tras dormir apenas dos horas se veía obligado a levantarse y salir a dar una vuelta en la madrugada. Me interesaba entrar en ese mundo íntimo de un personaje tan interesante en ese momento de vejez, de fragilidad y en su rutina del día a día", explica Alba (Badalona, 1975).

Tras firmar otras biografías en cómic de figuras como Frida Kahlo o Pablo Picasso, Alba disfrutaba en Roma de una beca de la Real Academia de España en la capital italiana, que pide a sus becados llevar a cabo durante ese año un trabajo relacionado con la ciudad italiana. Entonces el autor se inspiró en "la soledad y los recuerdos" de esos paseos nocturnos que al creador de inolvidables películas como La dolce vita, Amarcord, Las noches de Cabiria u Ocho y medio "tanto le gustaban".

El director comenzó a apuntar sus sueños por recomendacioón de su psiquiatra

"Fellini es un director que siempre me ha gustado mucho y con el que siento mucha afinidad. Creo que es el primer director importante que me interesó", explica el autor, que entre estos parecidos apunta, por ejemplo, precisamente el de "apuntar sueños". "Descubrir que Fellini anotaba y dibujaba sus sueños en un libro por recomendación de su psiquiatra, y que además ese libro se puede comprar y leer, me pareció interesantísimo", añade.

"Los diálogos son breves y casi siempre proceden de entrevistas. Muchas veces -relata- se puede decir que es realmente él quien está hablando. Quizá lo mas complicado fue dar con un punto que fuese divertido, más colorido, un poco como le gustaba a Fellini mismo dibujar, pero sin intentar ser felliniano ni caer en los tópicos sobre sus películas", dice.

En las delicadas viñetas de acuarela del cómic, Alba reúne anécdotas relacionadas con la llegada a Roma de Fellini, cuando intentaba sobrevivir en los alrededores de la estación Términi, así como otras que narran su época de caricaturista callejero en Vía Veneto. Todo ello mezclado con pasajes de su vida de genial cineasta en los que aparecen Giulietta Masina, Aldo Fabrizi, Rinaldo Geleng o Roberto Rossellini.