La lectura no entiende de capitales

Cada año, la entrega de los premios de la Feria del Libro de Sevilla a personalidades e instituciones que trabajan por la promoción de las letras sirve de altavoz a inquietudes del sector y este año no ha sido una excepción. El periodista de Radio Nacional de España (RNE) Manuel Pedraz, al que la feria distingue por los 25 años de su programa Historias de papel, decano de las letras en este medio, defendió "la labor de difusión de la lectura que los periodistas de provincias hacemos y que no siempre tiene visibilidad porque las capitales del libro, como saben, son Madrid y Barcelona". Nacido en un pequeño pueblo de Córdoba, Pedraz homenajeó a sus padres -él, maestro molinero en una fábrica de harina y ella, costurera- así como a su hermana Ángela "porque con su apoyo hicieron posible mi dedicación a esta profesión que he convertido en religión como tantos de mis colegas". El presidente de la Asociación de Periodistas Culturales de Andalucía José María Bernáldez abogó por la radio pública y por la necesidad de fomentar la comprensión lectora desde las ondas en una ovacionada intervención. Antes había subido al estrado Sara Mesa, autora de una producción literaria tan atractiva como sancionada por exigentes galardones -finalista del Herralde de Novela por Cuatro por cuatro, Premio Ojo Crítico de Narrativa por Cicatriz y Premio Málaga de Novela por Un incendio invisible- . Conocida por su timidez, la escritora emocionó al público de una cita que viene apoyando desde hace años con sus trabajos y presentaciones de libros ajenos al reconocer que "hoy es mayor mi alegría que mi vergüenza".

Con el escritor Fran Nuño, "responsable de contagiar cada año la pasión por los libros entre los más pequeños", se premió al dinamizador cultural y librero cuyas últimas obras ha publicado con esmero El Paseo Editorial. El Centro Cultural Escuelas Nuevas de El Pedroso, que mantiene vivo el legado de José Manuel Lara, y el IES Luca de Tena, de donde partió la campaña contra la violencia de género El largo de mi falda NO te dice que SÍ, recibieron asimismo las estatuillas diseñadas por Raúl Guridi al igual que el escritor alemán Knister, mención especial por su serie de libros infantiles Kika Superbruja.