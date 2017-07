Por una literatura libre de corsés

La efusiva respuesta del público que encontró el festival Bookstock el año pasado, en su primera edición, vino a demostrar -defienden sus organizadores- que "hacía falta en la ciudad un formato de este tipo"; esto es, un encuentro en torno a los libros no exento de carácter lúdico, alejado de la rigidez institucional de eventos como la Feria del Libro y con el espíritu independiente y audaz que marcan las propias editoriales invitadas, en su mayoría jóvenes y grandes responsables de la efervescencia que en los últimos años ha enriquecido y ensanchado el panorama editorial español.

En torno a ellas volverá a girar la segunda edición del festival, que regresará los días 23 y 24 de septiembre al Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), organizador junto a la revista Jot Down organiza de una cita que tendrá el apoyo del ICAS y, como novedad este año, de la muy activa librería Caótica. Como cabezas de cartel, por expresarlo en términos festivaleros, acudirán al encuentro el director de cine, guionista, articulista y novelista madrileño David Trueba, que en este marco presentará el domingo 24 de septiembre en Sevilla su última novela, Tierrta de campos, publicada por Anagrama; y la jornada previa la periodista y escritora barcelonesa Laura Fernández, cuya Connerland, editada por Literatura Random House, es una de las grandes apuestas de este año del sello multinacional.

Más de 30 editoriales, la mayoría 'pequeñas' e independientes, acudirán al encuentro

Estas dos editoriales participarán de este modo en el festival. Muchas otras, más de 30, lo harán además montando stands en el patio del Cicus. Repetirán en esta segunda edición de Bookstock editoriales ya de referencia para muchos lectores curiosos y en muchos casos de apetito intrépido como Sajalín, Dirty Works, Gallo Nero, Candaya, Capitán Swing, Sexto Piso, Nórdica, Malpaso o Aristas Martínez. Varias, como Pálido Fuego y Blackie Books o Underwood y La Navaja Suiza, estas dos últimas nacidas este mismo año, acudirán por primera vez. La representación sevillana será abundante: Cangrejo Pistolero, Maclein y Parker, Triskel o Ultramarina, junto con Athenaica, Barrett y Carmona en Viñetas, que se estrenarán en el festival.

Más allá del objetivo esencial, que es ampliar la difusión y el conocimiento en la ciudad de los catálogos de las editoriales, el festival ofrecerá también actividades complementarias. Dada la voluntad de ofrecer una visión "poliédrica" del mundo del libro, como señala el coordinador de Bookstock, Fran G. Matute, se combinarán durante las dos jornadas presentaciones de libros, talleres, mesas redondas, conciertos y una exposición, Cats are paradoxes (Los gatos son paradojas), a cargo del ilustrador Pablo Amargo. En la jornada inaugural, el visitante podrá asistir a la mesa redonda Entre la nostalgia y el diseño. Hacia una nueva literatura infantil y juvenil, con el ilustrador Oriol Malet, la escritora Silvia Hidalgo y la libreta Maite Aragón; a la presentación de Sueños eléctricos. 50 películas fundamentales de la cultura rock, ensayo sobre el que hablará su autor, el crítico musical Eduardo Guillot, al que acompañará Blas Fernández, redactor de Diario de Sevilla; la mesa redonda La Generación Jodida, con los escritores Esther García Llovet, Javier Gutiérrez y Juan Vilá; además de diversas actividades infantiles al comienzo de la jornada y un concierto en formato acústico de la banda sevillana The Milkyway Express antes del cierre de la misma con la ya mencionada presentación de la novela Connerland por parte de su autora.

El "plato fuerte" de la segunda y última jornada, el domingo 24 de septiembre, lo ofrecerá David Trueba con su Tierra de campos, pero antes de la clausura habrá, claro, otras actividades de interés como la mesa redonda Traduciendo el futuro: la responsabilidad del traductor. En ella intervendrán especialistas de primera fila: Valerie Miles, profesora de la Universidad Pompeu Fabra y directora de la revista Granta muy ligada, por cierto, al legado literario de Roberto Bolaño; Yolanda Morató, Marilena de Chiara y Antonio Rivero Taravillo. Y en el apartado de presentaciones no habrá lugar sólo para el relumbrón mediático, sino también para autores que son ya presente y están llamados a ser el futuro, como el zaragozano Miguel Serrano Larraz, que llegará al Cicus con su último libro de relatos, Réplica. Y con música por partida doble -una sesión de Goyo DJ y un nuevo concierto acústico, esta vez de All La Glory- y una mesa redonda sobre El papel de la cultura, la cultura de papel, en la que participarán la periodista de Diario de Sevilla Charo Ramos, Javier Gotor de La Muy, Alfonso Barragán de Maäsai Magazine, Olga Sobrido de Jot Down y Juan Luis Pavón como moderador, concluirá la segunda edición de un festival que se ha propuesto demostrar, como dicen sus impulsores, que "la literatura puede ser otra cosa".