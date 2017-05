Un maestro pausado y humilde

La ficha 'Steve kuhn' 20 Festival de Jazz Universidad de Sevilla. Intérpretes:Steve Kuhn (piano), Dave Wong (contrabajo), Billy Drummond (batería). Lugar: Teatro Alameda. Fecha: jueves 11 de mayo. Aforo: lleno.

Imaginen a un joven músico, culto e inseguro, que merece la confianza de un John Coltrane que ya había grabado junto a Miles Davis Kind of Blue. Imaginen a ese joven pianista sesenta años más tarde, que se despide de la audiencia con la modestia del debutante: "Gracias por apoyar esta música, que no sería posible sin ustedes. Les deseo una larga vida, feliz y repleta de salud". El gesto contiene la elegancia, la nostalgia (siempre atemperada por ese buen humor amable de los grandes) y la moderación que son claves de su estilo (esa moderación que Berendt identificaba como actitud asumida por el romanticismo evansiano). Pausado, humilde, se diría que Kuhn se mueve en el terreno de la incertidumbre, la inseguridad que ilumina la búsqueda del músico de jazz, creador en estado puro. A medio camino siempre entre la retirada y el estado de gracia. Su música tiene la frágil belleza de esos camafeos que pueden pasar desapercibidos en la vitrina de un museo arqueológico: si nos detenemos a contemplarlo, advertimos su arte delicadísimo, inscrita sobre la gema semitransparente la efigie de una antigua divinidad.

¿Cómo iba a fallarnos un trío liderado, escogido por Kuhn? En esta ocasión, tres generaciones de músicos, cuyas edades guardan entre sí una secreta correspondencia: Drummond nació al mundo en el momento en que floreció el arte de Kuhn; Wong, por los años en que lo hiciera la batería de Drummond. Músicos excepcionales, cuyo virtuosismo se consagra a darle sentido al tiempo. Desgranan una serie de estándares (magníficos Four y Stella by Starlight abriendo y cerrando la jornada, pero también el hit de Mancini Slow Hot Wind) y composiciones propias: hitos como The Zoo o Poem For #15 (o The Saga of Harrison Crabfeathers), y hermosas baladas de aliento impresionista como All the Rest is the Same, Trance y Oceans in the Sky.