La mano izquierda de Dios

La ficha 'Brad mehldau trío' Formación:Brad Mehldau (piano), Larry Grenadier (contrabajo), Jeff Ballard (batería). Lugar: Auditorio Box. Fecha: Domingo 26 de febrero. Aforo: Lleno.

En aquellos primeros discos españoles de Mehldau se fue perfilando ya el trío con el contrabajista Larry Grenadier y el batería Jorge Rossy destinado a suceder en el trono de los tríos a míticas formaciones como las de Bill Evans o Keith Jarrett. La segunda mitad de los 90 y la primera década del nuevo siglo vieron florecer el esplendor, la madurez y el éxito transversal del pianista de Florida en una memorable serie de grabaciones para Warner y Nonesuch que actualizaban el estándar clásico junto a versiones de los Beatles, Nick Drake, Massive Attack o Radiohead o con arreglos cercanos al pop (Jon Brion) que lo catapultaron más allá de la escena del jazz.

Lanzado a una carrera concertística y discográfica de vértigo, en solitario o en constante búsqueda de nuevos aliados y repertorio, Mehldau recalaba de nuevo en Sevilla (2004, 2011, 2015) con su formación de base, ya con el proteico Jeff Ballard a la batería, para confirmar que su dominio orgánico del formato sólo conoce el camino hacia la perfección por la vía de la depuración y la improvisación: su concierto en Box arrancó con tres temas nuevos de cosecha propia cargados de groove, echó un vistazo a Brasil y su bossa nova de la mano de Buarque y Jobim, acarició uno de los standards clásicos de su último disco Blues and Ballads, el I concentrate on you, de Cole Porter, también el Airegin de Rollins y el allenianoSi tu vois ma mère de Bechet (que clausuró con una hermosa coda impresionista), demostrando que el equilibrio de la formación no entiende de jerarquías y fomenta una respiración conjunta y coral sobrada de complicidad y oxígeno. Esa característica construcción in progress y ese desarrollo emocional de los temas, su gusto por los ostinatos y crescendos expansivos, esa mano izquierda portentosamente lírica y liberada o su particular repliegue final de la materia melódica brillaron en cada uno de los temas que sonaron en una noche memorable sin otro espectáculo que el de ver la música nacer, hacerse y expandirse.