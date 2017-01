El mejor lienzo de un artista inexistente

Uno de los primeros textos conocidos de Ceán Bermúdez está fechado en Sevilla en agosto de 1778: Reflexiones hechas sobre una pintura original cuyo autor se ignora... En él intentó dar respuesta a las críticas emitidas por un profesor de la Real Escuela de las Tres Artes Nobles, Pedro del Pozo, a una pintura que él consideró como una de las más destacadas que podía verse en esas fechas en la capital andaluza. Por entonces, la obra ya pertenecía a Gaspar Melchor de Jovellanos. Es más, fue el propio Ceán el que le aconsejó la compra, como desvela el profesor de la Universidad Complutense Daniel Crespo, quien ha localizado la obra en la madrileña iglesia de Santa Cruz.

Se trata de un Ecce Homo, fechable en el siglo XVI y en la órbita de la escuela flamenca. A su juicio, en estas Reflexiones... de 1778, Ceán apunta a que su autor podría ser un flamenco formado en Italia, en la estela de la escuela romana. Si bien señala que podría proponer un nombre, aquí finalmente no lo hizo. No será hasta su Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes... (1800) cuando elija a Francisco Frutet, "un inexistente pintor bajo el que agrupó distintas pinturas flamencas del siglo XVI en Sevilla", señala Crespo en el catálogo Ceán Bermúdez. Historiador del arte y coleccionista ilustrado.

En esta línea, como se encargó de demostrar el profesor de la Universidad de Sevilla Jesús Rojas-Marcos en el libro Francisco Frutet, un pintor que nunca existió, el artista fue "una invención de Ceán", quien atribuyó a sus pinceles cuadros de al menos media docena de pintores flamencos, de modo que su peso en la historiografía posterior ha sido tal que nadie se atrevió a corregirlo. En la actualidad, las obras que Ceán consideró de Frutet se creen próximas a Frans Floris (c. 1519-1570) y a los hermanos Francken, tanto Hyëronimus (c. 1540-1610) como a Frans I (c. 1542-1616). "Hay algo en lo que el ojo clínico de Ceán Bermúdez no se equivocó; todas las tablas que atribuye a Frutet son de pintores flamencos", concluyó Rojas-Marcos.