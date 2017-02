Un mito del rock que no se desvanece

Aberdeen, una pequeña localidad costera en el estado noroccidental de Washington, Estados Unidos, vio nacer hace 50 años al último o más reciente gran mito del rock. Condición que queda periódicamente corroborada por el interés que sigue despertando su figura pese a su escueta discografía, y pese a los 23 años que han pasado desde que, con tan sólo 27 él, un fatídico 5 de abril de 1994, se suicidara con un arma de fuego.

Todo lo que rodea a Nirvana y a la figura de Kurt Cobain, que nació el 20 de febrero de 1967 y se quitó la vida con tan solo 27 años, el 5 de abril de 1994, continúa siendo noticia entre los seguidores del rock y, en especial, del grunge, estilo que canalizó la angustia, el tormento o la soledad -toda esa gama de sentimientos asociados inexorablemente a la experiencia de la adolescencia y la juventud- a través de fieros guitarrazos a caballo entre la urgencia rabiosa del punk y los riffs corpulentos de Black Sabbath.

'Incesticide', el álbum de rarezas de 1992, acaba de ser lanzado en una edición de lujo

La discografía de Nirvana es más bien escueta, con tres álbumes de estudio, Bleach (1989), Nevermind (1991) e In Utero (1993); un directo, MTV Unplugged in New York (1994); y un álbum de rarezas, caras B y grabaciones diversas, Incesticide (1992), que acaba de ser reeditado con motivo de los 25 años de su publicación y que en aquellos tiempos se convirtió en una especie de credencial para connoisseurs de la banda que, a la cabeza de la bulliciosa cantera de Seattle, dio el último golpe significativo del rock sobre la mesa de la música de su tiempo.

Desde el mundo audiovisual, el documental Cobain: Montage of Heck (2015) de Brett Morgen, que contó con la aprobación de los herederos del músico, sorprendió recientemente por ofrecer un retrato muy familiar, personal y humano del autor del himno generacional Smells Like Teen Spirit. No obstante, la película también trajo consigo algo de controversia. Buzz Osborne, líder de otros gurús de la Seattle de los 90, los Melvins, arremetió contra el trabajo de Morgen y aseguró que "el 90%" del documental era pura y llanamente "mentira".

Signo todo ello, en cualquier caso, tanto esta polémica como muchas otras sobre la aportación de Cobain a la cultura rock, junto con las inacabables versiones conspiranoicas sobre su muerte, del colosal impacto que tuvo Nirvana, más allá de la dimensión estrictamente musical. Para conmemorar los 25 años del indispensable Nevermind, el álbum de mayor difusión del grupo y el que llevó de algún modo la bandera del grunge, Spencer Elden, el bebé que buceaba en una piscina a la caza de un billete de un dólar en la portada del disco, hoy ya adulto, volvió a meterse hace poco en el agua para recrear esa icónica imagen.

Siempre hay ardorosos admiradores a los que, al parecer, les puede la tristeza por la temprana muerte de sus ídolos. La tristeza o tal vez la inevitable parafernalia -esta vez en forma de necrofilia- de la cultura popular. Brotan entonces los esoterismos desde los cuales se asegura que, como Elvis, Kurt Cobain sigue vivo. En algún sitio. Puede que en el extranjero. Confundido entre gente anónima, como usted mismo. Llevando una vida normal. Disfrutando de su legendaria fama. Otra opción, claro, si la añoranza es mucha, es volver a escuchar sus discos, que resisten, y cómo...