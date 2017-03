"Los núcleos de poder en España son los mismos de hace 150 años"

Más cooperativa (cuenta hoy con unos 400 socios que, es decir, otros tantos modestos productores) que compañía al uso, Teatro del Barrio nació hace tres años en Madrid con el objetivo expreso de reflexionar sobre el aquí y el ahora más urgentes o, como dice Alberto San Juan, uno de sus impulsores, como plataforma para obras de fuerte espíritu documental que ayuden a "entender mejor el camino que nos ha llevado al lugar donde estamos hoy".

Tras piezas como Ruz-Bárcenas, Autorretrato de un joven capitalista español o El rey, la última producción de este singular proyecto, en plena reafirmación de su voluntad de debatir e incluso discutir (en buen tono) con la mentalidad colectiva del país, "centra la mirada en el poder económico", explica San Juan, que escribe y dirige esta obra, Masacre (una historia del capitalismo español), que se verá por primera vez este fin de semana en el teatro de la Cartuja, y la interpreta sobre las tablas junto a Marta Calvó.

"Es decir -retoma y explica él-, se aborda cuáles son los principales núcleos de poder económico que hay en España, cuándo se forman, cómo se forman, por qué se forman y algo también fundamental: cuál ha venido siendo la relación de estos poderes con el Estado desde Alfonso XIII, pasando por la dictadura de Franco, hasta hoy en día". Hay siempre en esta clase de obras un riesgo, admite: "Un relato puede tener muchísimo interés, pero si teatralmente no vale, entonces no merece la pena llevarlo a un escenario. Por eso esta obra forma parte de esa exploración del propio lenguaje dramatúrgico que implica convertir en teatro la información directa, porque en la obra se habla de personajes y hechos reales".

Masacre..., por ello, tiene mucho de "documento", explica el actor y director madrileño, "pero sin dejar de estar atento a la vida cotidiana"; la de las dos personas a la que dan vida San Juan y Calvó, "una pareja cualquiera de clase media española, que vivió el sueño de la prosperidad y ahora sufre la pesadilla de la precariedad absoluta". "Intercaladas con la vida de la pareja", detalla el autor de la pieza, "hay escenas que cronológicamente hacen un repaso de la historia del poder en España, por supuesto de forma subjetiva y fragmentaria, con la intención de ofrecer pistas" que expliquen, en la medida de lo posible, las raíces históricas de la "voracidad económica enajenada" que ha conducido primero a la ruina pública e inmediatamente después al deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de millones de españoles.

"Encender la calefacción, abrir la ducha, poner la tele, escuchar la radio, en cualquier acto cotidiano está el IBEX 35. Nuestras vidas están condicionadas, incluso en muchos aspectos cotidianos en los que puede que no nos paremos a pensar, por las decisiones que se toman en los consejos de administracion de las empresas. Además, hay una relación muy incestuosa entre los grandes polos de poder. Las eléctricas, las constructoras, los bancos, las grandes empresas de telecomunicaciones, etcétera, conforman núcleos de poder que son los mismos que existían en España hace 150 años. Lo cual sólo ha podido pasar por la subordinación del Estado a sus intereses, es obvio", afirma San Juan.

No toda la responsabilidad es del Poder, así en mayúsculas. "Al final hemos asumido su visión. Nos hemos convertido todos o casi todos en potenciales especuladores. ¿O no ha sido muy común en la sociedad española, por ejemplo, comprar una casa para venderla más cara? Lo decían los periódicos, los políticos, los amigos, en el bar: cómprate una casa, el dinero hay que moverlo, tranquilo que siempre vas a sacarle dinero, si te quedas sin trabajo la vendes y ya está...", enumera el actor y director, que reconoce el carácter "pesimista" de la obra. "Y no, tampoco señala caminos alternativos. Ante eso no tengo mucho que decir. Pero tampoco pienso que sea esa la labor del teatro. Yo creo en aquello que dijo Chejov y que se cita todo el tiempo: la misión del teatro no es ofrecer respuestas, sino plantear preguntas lo más útiles posibles".'Masacre (una historia del capitalismo español)'. Hoy y mañana a las 20:00 en la sala B del Teatro Central. Entradas a 19 euros