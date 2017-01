Los nuevos argumentos del Cicus, "un pulmón para la cultura"

Dice su director, Luis Méndez, que el Cicus se ha convertido en "un pulmón para la cultura" en Sevilla. Desde hace algunos años es difícil rebatir su afirmación, avalada de nuevo en este comienzo de año por una programación amplísima y atenta a múltiples campos. En el apartado expositivo sobresale el interesante y concienzudo proyecto del fotógrafo Pablo Balbontín, que se presentará en la sede de la calle Madre de Dios. En Media hora, este sevillano afincado en Turín desde hace casi un cuarto de siglo muestra toda ruta de miseria y explotación que empezó a rondarle precisamente, cuenta él, en sus viajes familiares en coche desde Italia hasta nuestra ciudad. "Es impresionante la cantidad de locales de alterne que hay en España. En Italia, por ejemplo, al igual que en muchos otros países europeos, están prohibidos. Empecé a hacerme preguntas en torno a este despropósito. Busqué puticlubs a través de internet, cubriendo toda la península, donde hay casi 15.000, se dice pronto, y a partir de ahí quise un trabajo que podríamos llamar de paisaje", explica.

Estos lugares de la noche, durante la cual la oscuridad se hace cómplice y oculta tantas cosas, aparecen en las imágenes de Balbontín inundados por la luz del mediodía, "una luz dura, despiadada y reveladora". A este catálogo de "paisajes del sexo que esconden tristeza" y "cárceles que no queremos ver" le acompañan narraciones anónimas, declaraciones de prostitutas extraídas de sumarios judiciales y denuncias policiales. La exposición se inaugura el jueves de la próxima semana.

El seminario sobre García Maroto empieza hoy; mañana, jazz en el concierto de Fatbeat

También la literatura tendrá un lugar importante en este primer tramo de 2017. La revista cuatrimestral Estación Poesía, buque insignia de la Universidad en este campo, inspirada en publicaciones históricas -si no míticas- también con sede en Sevilla como Grecia o Mediodía, presentará su décimo número el martes 24. Bajo la dirección de Antonio Rivero Taravillo, y como siempre en papel y en formato digital, la nueva entrega ofrecerá una selección de las voces más estimulantes de la actual poesía iberoamericana. Se presentarán también, ya el día 25, la novela Etílico, de Carlos Mayoral, y el poemario After Ego, de Juan Fernández Rivero, ambas obras dentro del catálogo de la joven editorial Libros.com. Y continuarán los talleres impartidos por autores de más que probada solvencia, como Sara Mesa (Hay poca elipsis now, de técnica narrativa), Eduardo Jordá (creación poética), Francisco García Tortosa (lectura de la obra de Shakespeare) y Luis Manuel Ruiz (Miedo en el cuerpo: cómo escribir relatos de terror). Hasta el 28 de febrero, por otro lado, estará abierto el plazo para presentarse al XXII Certamen de Novela, Teatro y Poesía, ahora con el nombre del añorado profesor y escritor Rafael de Cózar, y que ha aumentado hasta los 40 años la edad máxima de los autores para promover la participación en el certamen, declarado desierto en su última convocatoria.

La música es otro eje fundamental de la programación del Cicus. Apartado en el que ya es costumbre el concierto de la Orquesta Barroca de Sevilla para conmemorar el día de Santo Tomás, patrón de los estudiantes. Aunque la onomástica es el 28, la actuación será el 31, como siempre en la iglesia de la Anunciación y esta vez con un programa dedicado a la Música europea en tiempos de Murillo. Por medio de obras de Castello, Biber, Rosenmüller y Schmelzer, la OBS ilustrará "los nuevos caminos y la exploración de posibilidades armónicas" que surgieron en el panorama europeo de mediados del XVIII, explicó el violagambista Ventura Rico, cofundador y coordinador de la referencial orquesta sevillana. Entre otras actividades relacionadas con la música estarán la conferencia (día 25) del director artístico del Maestranza, Pedro Halffter, sobre La flauta mágica, la ópera de Mozart que programa el teatro del Paseo Colón a partir del 12 de febrero; o el concierto que mañana ofrecerá en la Sala Turina, dentro del ciclo Jazz & Clubs (realizado junto a Assejazz), el grupo madrileño Fatbeat, con querencia por un jazz híbrido con ocasional textura electrónica y no pocos ecos de rock.

El taller que impartirá en primavera la actriz y directora Sario Téllez será una de las apuestas en materia teatral, y mucho antes, el 2 de febrero, el programa Estrénate, dedicado a los creadores emergentes, comenzará con Ana Karenina, una reinterpretación escénica del clásico de Tolstoi por parte de Armin Petras que llevará a escena la compañía Teatro-Saraband con dirección de Francisco Carril. También en el próximo mes dará comienzo el ciclo de danza ¡Ahora!, un escaparate coreográfico para los jóvenes talentos.

En cierto sentido, el Cicus es también uno de los grandes cines de Sevilla. En este apartado, el centro acoge desde hoy hasta el viernes mismo el seminario dedicado a Eduardo García Maroto que ha impulsado el profesor y crítico Miguel Olid, del que dimos cuenta en estas páginas recientemente, al igual que el ciclo de cine polaco contemporáneo, o la XII Muestra de la Fundación Audiovisual de Andalucía, en la que cada lunes, hasta finales de mayo, se proyectarán 31 largometrajes y cortometrajes, de ficción y documentales, con producción andaluza.