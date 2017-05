¿Y qué odiarán ahora los 'haters'?

El Interestelar parece salido de una canción de León Benavente: hagamos algo divertido por el bien de esta ciudad. Aún no ha salido el sol refleja la organización, estética, música; ¿Quién quiere escuchar a los del piñón fijo de que vienen los mismos indies de siempre cuando podemos bailar el rock and roll de los Tiki Phantoms?.

La marea de espectadores era escasa el viernes cuando Viva Suecia, Toulouse, Depedro, perdían la batalla contra el calor. Delafé nunca estuvo más fuera de lugar que cantando "está saliendo el sol, parece el paraíso" en La Fuerza. Con Neuman subió el nivel de dureza sin tregua, aunque echamos de menos la contundencia de su bajista, escondido tras el piano que también tocaba. Las alargadas sombras de los árboles se llenaron tanto que era más fácil acercarse al escenario Cruzcampo que atravesar las hileras para dirigirse al Coolway donde Mechanismo desgranaba su pop clásico. Pero de nada sirve la elegancia ante la umbría molicie de un árbol cartujano.

Con la actuación de Loquillo sonó el mejor solo de guitarra y la luna salió a oírlo

Con Carlos Sadness comenzaron los primeros llenos. Coreando El gran momento, bailando y botando el polvo, flotaba en el aire y se mascaba. La pradera ante el escenario donde luego estaría Loquillo se poblaba a la espera de la estrella de la noche y un poco más allá el sudor contenido se convirtió en sudor desatado con unos Sexy Zebras de torso desnudo, salvajes en su música para conducir el pogo y la cerveza que volaba.

Loquillo nos recibió con Salud y rock and roll, repasando su disco Viento del Este, mientras en el tercer escenario Varry Brava andaban de fiesta y dedicaban su canción Flow a nuestro Silvio: "tú que siempre has sido divertido, que hacías grande cualquier sitio…"

La audiencia de Loquillo se acomodaba hasta que apeló al rock and roll que conquistó su corazón. Fue cuando sonó el mejor solo de guitarra del festival y la luna salió a oírlo. El cantautor urbano dejó salir al rocker troglodita y la noche entró con cientos de gargantas coreando "porque yo tengo una banda de rock and roll" y más disparos nostálgicos: para ser feliz Sevilla quiere un puto camión, esto no es Hawai, qué guay…

Su relevo fue Love of Lesbian, que congregó al equivalente actual de la juventud kronen mientras los Tiki Phantoms se nos llevaban por delante con una conga gigante serpenteando entre la gente acelerada por su loca música de surf. La lluvia de máscaras Tikis convirtió el cuarteto que eran hasta entonces en más de un centenar de caninas bailando.

Los Milkyway Express no defraudaron en la presentación de su disco, Malinche, con su entregada pericia, aunque era una tragedia ver volcarse a Álvaro Juchicú y no escuchar apenas su armónica. Como la noche y el día era la diferencia de sonido entre ellos y León Benavente, que arrasaron. Triunfaron en este Interestelar por una razón de mucho peso que ellos mismos dicen en su canción Habitación 615: si están bien hechas las canciones, no hacen falta explicaciones.

El bello cuerpo a contraluz de Amancay excitaba nuestra morbidez tras tanta testosterona desplegada en los escenarios y ella misma lo reivindicaba en esa Wendy que su banda, Grises, dedica a todas las mujeres que no están en los escenarios; algo va mal. Pero no acusemos al festival, ese mal tiene más recorrido que el de la intención de unos programadores.

La singularidad de Was no pudo con el tirón de sus paisanos y aunque fuimos saliendo del recinto con el fondo de Les Castizos destrozando a Nirvana, paladeábamos el estribillo que hacía un rato cantaban los Grises y "sentíamos que todo es perfecto".