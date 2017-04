"El jazz puede ser sublime, pero nunca se olvida de la alegría de tocar y de vivir"

A Tamar Korn la definió un amigo suyo como la cantante de los años 20 que nunca existió. Nacida hace 36 años en California en el seno de una familia de raíces canadienses, polacas y rusas, en Nueva York, donde vive desde hace casi dos décadas, es una figura de culto, celebrada por insuflar vida de manera portentosa al repertorio del early jazz, el primigenio y luminoso, el de los años 20 y 30. Hoy en el Teatro Alameda y mañana en Gines, Korn es la gran apuesta de la quinta edición del festival Sevilla Swing, habituado a descubrir al público local genuinas joyas (aún vibra en el recuerdo el volcánico fulgor de Meschiya Lake en la anterior edición) de una música que no deja de brindar argumentos a quienes hablan de una nueva edad de oro del jazz popular.

-¿Cómo llegó a los géneros más tradicionales del jazz?

Mi sensibilidad se formó entendiendo la relación entre lógica y belleza presente en toda la obra de Bach"La historia de mi familia me hizo apreciar el valor del legado, de lo que se transmite de una generación a otra"

-Hace 13 años fui a una fiesta en casa de unos amigos y había una banda tocando. Me gustó cómo sonaban, me bebí un par de cervezas y acabé cantando con ellos la música que pudimos poner en común, sobre todo standards de jazz. Allí conocí a un guitarrista que trabajaba de road manager para una orquesta de Nueva York, Vince Giordano & The Nighthawks, que son casi historicistas en su aproximación al jazz, investigadores muy rigurosos. Aquel guitarrista, Jake Sanders [con quien más tarde Korn formaría The Cangelosi Cards, uno de los grupos clave en el revival swing], y un clarinetista de aquella banda improvisada, Michael Magro, tocaban en la calle y me invitaron a unirme a ellos. Así que, sin haber profundizado en el estilo, tuve la oportunidad de experimentar con ellos y descubrir la belleza de la música de Nueva Orleans, que se basa en la interacción, el contrapunto de los instrumentos. Me enamoró la espontaneidad de aquel jazz, me sentía no tanto como una cantante al frente de una banda sino como un músico más, aportando otra línea melódica al conjunto.

-Empezó estudiando piano clásico. ¿Qué significado tienen para usted esos vínculos entre el jazz y la música clásica acerca de los que hay tantas teorías?

-La principal influencia durante ese aprendizaje creo que pudo ser Bach. Con él se formó mi sensibilidad, entendiendo la relación presente en toda su obra entre la lógica y la belleza, la expresividad. Años después fue Michael Magro quien me redescubrió a Bach y me llevó a pensar en el vínculo que hoy veo entre la música barroca y el jazz de Nueva Orleans, ese contrapunto entre instrumentos del que hablaba. También la música de cámara, de forma específica, me descubrió la riqueza de esa coexistencia de papeles diversos de los distintos instrumentos. Es algo que valoro mucho en la música, esa forma consciente de producir algo entre todos. El jazz primigenio puede ser exquisito y complejo, pero mantiene siempre una conexión con la tierra; puede ser sublime, expresar una amplísima gama de sentimientos, pero sin descuidar su carácter celebratorio, sin olvidar de la alegría de tocar y de vivir como motor.

-Su padre tocaba el violín. ¿Por eso ha dicho alguna vez que principal inspiración musical fue su propia familia?

-El sonido del violín y la forma de tocarlo de mi padre fue una influencia fundamental a la hora de formar mi oído y mi manera de cantar. Cuando me preguntan por mis influencias, suelo citar a cantantes de los años 20 o 30, tipo Josephine Baker, pero en realidad son referencias posteriores. La música clásica siempre ha estado ahí, también cuando improviso haciendo scat imitando, por ejemplo, el sonido de un violín. Haber oído música instrumental desde pequeña me ha hecho valorar su capacidad expresiva, por eso no concibo tanto la voz como vehículo de una melodía que cuenta una historia con palabras.

-Su familia vivió algunos de los episodios más duros del siglo XX. ¿Qué huella le dejó eso a usted?

-No fue hasta la muerte de mi abuela, cuando yo tenía 12 años, cuando mi abuelo empezó a contarme experiencias traumáticas de su juventud en Polonia, durante la invasión nazi; pudieron escapar de los bombardeos a duras penas. Con la llegada del estalinismo, fueron mandados a un gulag al sur de Siberia, donde nació mi padre. Años más tarde, en un campo de refugiados en la Alemania Federal, mi abuelo conoció a un violinista y le pidió que enseñara a tocar a mi padre, que por entonces tenía 4 años; a partir de ahí mi padre se formó para ser concertista. Aquellas fueron charlas muy íntimas e intensas, me cambiaron la vida, me di cuenta de que detrás de la Historia que aprendemos en los libros y los museos, con grandes conceptos, hay familias y gente como nosotros. Por todo ello aprecio el valor del legado, de lo que se transmite de una generación a otra. Lo deseable es no verte obligado sólo a sobrevivir, sino además expresarte con libertad, y en mi familia eso se materializó en el deseo de hacer música.

-Usted no cree en revivals ni en otras modas o formas de la nostalgia. ¿Qué buscan entonces quienes acuden al jazz antiguo y en esta era de la tecnología y la electrónica en el caso de la música mainstream?

-Más allá de cuestiones sociológicas, para mí el principal atractivo es la fuerza de la música en sí misma y del ritmo: el bounce [rebotar, un término que se emplea también en algunos bailes], el swing o el groove. Te llevan a una apreciación de la vida y a un optimismo que levantan el espíritu. Por otro lado, una de las primeras canciones que canté en la calle, Bill Bailey, Won't You Please Come Home?, de1902, trata sobre el desamor, el abandono y la dependencia irremediable. Al principio me sentía incómoda ante algo tan dramático; hay canciones que pueden influirte de por vida, aunque no siempre estás preparada para cantarlas, tienes que vivir ciertas experiencias para entenderlas. Pero también sentía que aquello que expresaba el tema era de verdad. Por eso creo que sobrevive este estilo. ¡Y porque a la gente le gusta engalanarse! [risas]

-¿Qué le llevó a Nueva York y cómo vive trabajar en una ciudad tan legendaria para el jazz?

-Me mudé allí con 18 años para estudiar teatro musical y, más tarde, teatro experimental, que fue una gran base para mi carrera posterior ya que aprendí a sentirme segura explorando extremos. Mi entrada en el jazz fue un tanto lateral, no me formé de manera ortodoxa. Durante mucho tiempo actué en restaurantes, locales pequeños y en ambientes donde era difícil tener una visión más amplia de la escena. En Nueva York ocurren tantas cosas y al mismo tiempo... no sólo en la música, pero hay una gran cantidad de intérpretes, y hasta los más famosos tocan en garitos pequeños o sesiones de trasnoche. Me maravilla, por cierto, que los músicos mayores estén dispuestos a tocar con los más jóvenes y compartan esa tradición. Se dice que antes había más sitios donde tocar en Nueva York, pero aún hoy son incontables.