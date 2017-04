Las pulsaciones a cien

La ficha *** 'Los vientos que aquí me traen' Cante:Argentina. Guitarra: José Quevedo 'El Bolita', Jesús Guerrero. Palmas y coros: Torombo y Los Mellis. Lugar: Teatro Central. Fecha: Martes 4 de abril. Aforo: Casi lleno.

Un recital de cante clásico, pleno de energía y muy completo, con una variedad enorme de estilos en el programa. Y todo con el sello de esta cantaora: mucha energía, potencia vocal y siempre en la tesitura alta, también en lo emocional. No hay valles, todo es clímax. Hubo apenas un remanso en este río salvaje,este torrente civilizado que vocaliza admirablemente, que tiene un fraseo pulcro, que moldea con un fino cincel los estilos. El reposo fue la granaína de Chacón y Vallejo, que concluyó, no obstante, a ritmo de fandangos malagueños. Una delicia fue también la serrana, sobre todo cuando, en la mitad del primer tercio, se olvidó de la cursilería y se volvió a la copla tradicional, para cerrarla, con el mejor criterio, con la seguiriya de María Borrico. Una delicia. También la mariana con un guiño a Menese que es como decir a Moreno Galván. Me gustó la milonga de Pepa Oro a ritmo de tango porteño, un brillante arreglo del gran José Quevedo. Volvió a Chacón en los caracoles y por fandangos nos cantaron los Mellis y nos bailó el Torombo, rotundo, visceral. El principio y el final fueron un homenaje a Lole y Manuel y esas minucias por bulerías, más trianeras no se puede, que firmó Juan Manuel Flores.

El grupo está perfectamente engrasado y la sección rítmica es todo él. Los Mellis son un prodigio del compás que se ve multiplicado con la presencia del Torombo. El Bolita aporta energía, contratiempos e imaginación y Guerrero suma a todo ello la belleza melódica de sus falsetas. Una noche gozosa con el único pretexto del flamenco clásico. Me sobraron las proyecciones por superfluas.