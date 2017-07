Se acaban las quinielas: el próximo Bond será de nuevo Daniel Craig

El actor Daniel Craig volverá a interpretar al agente James Bond en la que será la vigésima quinta entrega de la saga cinematográfica basada en las novelas de Ian Fleming. El estreno de esta nueva producción, de momento sin título, está previsto para noviembre de 2019, según confirmaron ayer las productoras EON y Metro-Goldwyn-Mayer, propietarias de los derechos fílmicos de las historias del agente 007.

Dichas compañías explicaron en un comunicado que los detalles acerca de la distribución de la película, el reparto y la identidad del director "se anunciarán en una fecha posterior". Sin embargo, el diario The New York Times, citando dos fuentes conocedoras del proyecto, adelantó ayer que ya está cerrado el acuerdo para que Craig vuelva a encarnar a Bond. Para el actor británico sería la quinta vez que interprete al espía tras Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) y Spectre (2015). La última película recaudó en todo el mundo 880 millones de dólares, según el portal especializado Box Office Mojo.

El guión del nuevo largometraje correrá por cuenta de Neal Purvis y Robert Wade, que han escrito todas las películas de James Bond desde El mundo nunca es suficiente (1999). Los rumores y desmentidos acerca del futuro de Craig en esta franquicia cinematográfica han sido abundantes en los últimos meses e incluso abrieron la puerta a las quinielas para un posible sucesor, en las que sonaron como candidatos los actores Tom Hiddleston, Idris Elba y Damian Lewis.