-Tras una década sin que se oyese su voz, ¿tiene usted mucho por cantar?

-Si he vuelto es porque me encuentro con la suficiente fuerza e ilusión para seguir cantando y dar lo mejor de mí.

-¿Qué es lo que más echaba de menos?

-La música. Aunque me tuve que retirar por motivos de salud, te retiras de los escenarios pero nunca del mundo de la música.

-¿Por qué A solas contigo?

-Tengo que decir que no soy la más religiosa, ni muchísimo menos, pero surgió de la necesidad de hablar con la Patrona [Virgen del Buensuceso] de mi pueblo [Los Corrales]. No le pedí nada, sólo hablé con ella y más o menos le dije: "A solas contigo me quedo un momento, a solas contigo sueño y me olvido de esperanzas rotas, de sueños perdidos, de desalientos y sombras y a solas contigo, Madre, rezo sin saber rezar". Y cuando llegué a casa, cogí la guitarra y compuse la melodía.

-¿Qué podemos encontrar en el nuevo álbum?

-El disco tiene mucho de verdad, está grabado con cinco músicos de base. Luego, cuenta con las colaboraciones de 34 músicos con instrumentos reales. Es artesano y tiene mucha fusión, es étnico y con esencia flamenca.

-¿Se considera a usted misma cantaora?

-Sí, empecé con flamenco puro y duro: una guitarra y una voz. Pero parece como si estuviera reñido con que una cantaora no puede hacer otras cosas, como si al cantar otros géneros ya se devaluara. No estoy de acuerdo con eso.

-¿Qué significa para usted ser una "cantante del pueblo"?

-Siempre he estado ligada a la gente del pueblo porque yo soy pueblo. De hecho, me considero una cantaora que canta al pueblo, una mujer sencilla.

-En sus temas se respira un aire modernizado. Incluso tiene un dueto con Henry Méndez...

-Fue algo casi casual. Cuando volví a cantar me contrataron en el Teatro Principal de Sabadell, allí conocí a Henry. Estuve cantando dos horas y media con una guitarra y dos palmeros y le encantó. Se preocupó por saber por qué había estado fuera de los escenarios. Así surgió la oportunidad de lanzar este disco, que me apetecía mucho pero tenía que ser con todas las de la ley, con músicos de verdad y una buena producción. Le propuse hacer una versión del tema Si se calla el cantor, de Horacio Guarany, una canción muy bonita pero muy lenta y que quería llevarme a mi tierra. Empiezo por Argentina, paso por Andalucía y termino en Marruecos. Henry se ofreció a rapear lo que antes era recitado.

-Su propuesta pasa por la música "de verdad". ¿Acaso la música electrónica no lo es?

-Sí, claro que lo es. Te puedo asegurar que me gustan todos los tipos de música y no le hago ascos a nada. De hecho, A solas contigo es el único tema un poco más electrónico. Pero es música de laboratorio, tenemos que ser conscientes de ello. Un violín de sintetizador no podrá ser nunca como un violín tocado por el ser humano. Es imposible. Las máquinas no nos pueden dar esa calidez de un músico real.

-¿Le ha resultado difícil incorporarse al cambiante panorama musical?

-Claro, no sería honrado por mi parte decir que todo ha sido un camino llano. Es muy complicado, entre otras cosas, porque se hace otro tipo de promoción. Hoy está todo en las redes y te tienes que adaptar a eso... con todo el dolor de mi corazón, porque pienso que la radio es un medio muy hermoso.

-¿Qué ventajas tiene comenzar de nuevo?

-Tengo la ventaja de la experiencia, que eso es un grado. Siempre se dice que los músculos tienen memoria y yo llevo 45 años en el mundo de la música. La garganta también es un músculo. Además de la particularidad de ser una persona conocida, ese camino lo tengo hecho ya. Tiene también cosas en contra...

-¿Como cuáles?

-Cuando vuelves con una cierta edad la gente dice "pero bueno, ¿dónde va ésta?". En España tenemos muy poco respeto por los mayores de la música. Están a la expectativa para ver cómo tiene la voz, si ya está cascada o sigue con la voz cristalina que tenía antes. No pretendo tener la voz que tenía con 18 años, ni quiero, porque pienso que a partir de los 30 la voz de la mujer es más bonita y aterciopelada. Pero si he vuelto es porque me veo capacitada para seguir cantando con una voz limpia como tenía antes.

-¿Qué ha aprendido en estos diez años?

-A valorar a la familia y a los amigos que siempre están ahí, que no están porque eres Ana Reverte. He vivido eso de que "tanto tienes, tanto vales", cuando no estás arriba los medios se olvidan de ti. Me retiré en silencio y nadie me preguntó el porqué. Pero tienes que tener esperanza en que las cosas van a salir bien. Se prueba, y si no salen, a otra cosa mariposa.