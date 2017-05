El rugido de los cachorros

La ficha 'Judi jackson' XX Festival de Jazz Universidad de Sevilla. Intérpretes:Judi Jackson (voz), Jamie Safir (piano), Dion Kerr (contrabajo), Will Cleasby (batería). Lugar: Teatro Alameda. Fecha: Viernes 12 de mayo. Aforo: Lleno.

Imperdonablemente jóvenes, los miembros del cuarteto no podían creer que las entradas se hubieran agotado. Los expresivos ojos de Judi Jackson (Roanoke, Virginia, 1993) lo dicen todo. Luego descubrimos su voz, cuyo futuro se nos antoja brillante, pero que ya es una realidad viva, de contagiosa fogosidad y exploradora de matices, y que se arrima a grandes luminarias del jazz: Sarah Vaughan, Billie, Nina Simone.

El núcleo del concierto lo componen, de hecho, un puñado de grandes temas compuestos o popularizados por la carismática doctora Simone: Sinnerman, que inaugura el concierto desde la cima, la reivindicativa y estremecedora Baltimore, Love me or leave me, Don't let me be misunderstood (de Eric Burdon y los Animals), The house of the rising Sun y I put a spell on you, la obra maestra de Screamin' Jay Hawkins. También cabe el bordado homenaje a la Winehouse (Back to black), y las composiciones propias: With you, Over the moon, Waves.

A sus 23 años, Judi Jackson, que reparte su vida entre Nueva York y Londres, se desenvuelve con madurez y seguridad en las tablas, con una teatralidad sin afectación, con imponente presencia escénica. Claro que frases del tipo "ha nacido una estrella" no vendrían sino a lastrar como un fardo inútil y a enturbiar la emoción genuina de esa noche, que nos arrancó de los asientos para aplaudir a los músicos y que nos animó a seguirlos hasta la jam session en el restaurante de los Perdigones. La fiesta no ha hecho más que empezar.

Y por ello hay que agradecer doblemente la apuesta del festival por hallazgos como éste. Fuera calculado o no, el contraste entre los conciertos del jueves y del viernes resultó de una extraña belleza significativa: al conmovedor lirismo del trío de Steve Kuhn, crepuscular, sublime, siguió el rugido y el ronroneo de los cachorros, a la sombra de aquel roble centenario.