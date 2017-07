El sensor de la creación fotográfica sevillana

"La fotografía es una herramienta de creación maravillosa, una ventana al mundo llena de pasión que encierra también sus luces y sus sombras". Así es como el fotógrafo sevillano Alberto Rojas retrata la disciplina a la que se dedica. Sin embargo, siguiendo con su terminología, Sevilla tenía esta ventana cerrada. Rojas soñaba con un espacio cultural donde las artes visuales fueran las únicas protagonistas. Un lugar de encuentro y reflexión donde no sólo se enseñara, sino donde se expusiera, se creara, se moldeara y hasta se respirara fotografía. De esta suerte nació la escuela Cobertura Photo, que hoy cumple tres lustros de vida en pleno centro de la ciudad.

Desde 2002, más de 300 alumnos han apretado el obturador durante su paso por esta peculiar sala -cuyo estudio de fotografía rompe con el concepto encorsetado del aula tradicional- que cuenta con una variada programación de cursos y talleres. Cristina García Rodero, Alberto García Alix, Tino Soriano, Koldo Chamorro, José Manuel Navia, Alain Willaume, Peter Marlow y Alex Majoli-entre otros fotógrafos de la Agencia Magnum-, forman parte de la historia viva de la fotografía que ha pasado por sus clases.

La agencia Cobertura apunta hacia el equilibrio entre lo local y la proyección internacional

Según el propio Rojas, aún se puede vivir del trabajo de la cámara. Y aunque el porcentaje de estudiantes que han logrado hacerse un hueco en el sector es bajo, hay quienes han encontrado una salida en la fotografía comercial, la social o incluso han desarrollado un proyecto a nivel más artístico combinándolo con otros trabajos. El director del centro sostiene que si hay talento hay que ser perseverantes y buscar nuevas vías: "Cada vez hay más fotografos, sí, pero también hay nuevas maneras de mostrar la fotografía, nuevos lugares que explorar".

Asimismo, la galería cobra vida fuera de las clases gracias al diálogo que plantea con otras disciplinas. Las exposiciones fotográficas se suman a diversas iniciativas relacionadas con el cine, la música, la gastronomía o la moda, aunque con la fotografía siempre en el centro de sus actividades. De hecho, desde 2014, la Galería Sánchez de Lamadrid ocupa un espacio en este singular enclave.

Por otro lado, la agencia apunta hacia el equilibrio entre lo local y la proyección internacional -ya ha realizado cuatro trabajos a nivel europeo-. Entre éstos, destaca su colaboración en el proyecto artístico y sociológico sobre la mujer europea EU Women, en el que un grupo de artistas emergentes y fotógrafos experimentados crearon una mirada cargada de compromiso sobre los roles, la situación y la imagen femenina. En la actualidad, Cobertura Photo está trabajando en la temática social con la idea de emplear la imagen como elemento integrador de los inmigrantes en países receptores.

Su futuro, concluye Rojas, pasa por consolidar su actividad y ver crecer su sala: "Sevilla no es una plaza fácil, pero no me quejo. Lucho para cambiar las cosas y ofrecer un espacio y una enseñanza diferentes. Creo que hay gente con una sensibilidad especial para apreciarlo".