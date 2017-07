La sutileza de un humilde 'crooner'

La ficha 'Jay-jay johanson' Ciclo 'Pop CAAC'. Formación:Jay Jay Johanson (voz y sampler), Erik Jansson (piano, teclados), Magnus Frykberg (batería). Lugar: CAAC. Fecha: Viernes 14 de julio. Aforo: Más de media entrada.

Jay-jay Johanson es un camaleón. Su estilo musical es difícil de concretar; hecho de techno, jazz, electrónica, trip-hop, impregnado de melancolía. Comenzó el concierto con So tell the girls that I am back in town, dejando claro que por muy arropada musicalmente que estuviese, su voz iba a ser el instrumento privilegiado para transmitir la pasión de sus canciones. Una voz de una amplísima tesitura, con una extensión que nos encantaba con sus sutiles graves tanto como cuando la dejaba volar con el refinamiento de sus agudos. Siguieron I love him so y It hurts me so, dos canciones de amor no correspondido, que abrieron todo un florilegio de sus piezas más conocidas: Far away, She's mine but I'm not hers, Milan Madrid Chicago Paris... Todas ellas reinventadas para interpretarlas sobre un escenario, con unas armónicas sonoridades jazzísticas que hacen de su escucha un placer inmenso.

Jay-Jay estaba flanqueado en el escenario por un batería que le insuflaba vida y le ayudaba a modernizar las antiguas texturas downtempo de piezas como She doesn't live here anymore, y un teclista que además añadía las partes del bajo y los metales desde un portátil. Tras ellos, el vídeo proyectado era parte integrante del concierto; imágenes hipnóticas, al ralentí o moviéndose hacia atrás, para entrar en el ambiente de forma tranquila, sin precipitarse, saboreando los ritmos y las sonrisas del cantante, visiblemente feliz de estar allí aunque sus canciones sean oscuras y meditabundas en su mayoría.

Desde You believe in me ya tuvimos a un Johanson increíblemente alegre y agradecido, obsequiando con On the radio al público que se la pedía a voces desde un rato antes. La superlativa Whispering words, a capella, fue un respiro antes de la acometida final de Rock in pockets, con la que ya nadie pudo dejar de bailar.

No hubo bises; en lugar de ello Jay-Jay se bajó del escenario para mezclarse con nosotros, abrazándonos, haciéndose fotos. Disfrutamos así mucho más que escuchando otro par de canciones extras.