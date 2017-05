El teatro de la precariedad

La ficha 'La mano invisible' Drama, España, 2016, 80 min. Dirección:David Macián. Guión: D. Macián y Daniel Cortázar, a partir de la novela de Isaac Rosa. Fotografía: Fernando Fernández. Intérpretes: Marina Salas, Josean Bengoetxea, José Luis Torrijo, Edu Ferrés, Bárbara Santa-Cruz, Daniel Pérez, Esther Ortega, Christen Joulin, Marta Larralde. Cine: Nervión, único pase exclusivo mañana, 18 de mayo.

Una nave industrial, once personajes, once trabajadores precarios interpretan a once trabajadores precarios (del mecánico al carnicero, de la limpiadora al técnico informático, del mozo de almacén a la teleoperadora) en un extraño experimento del absurdo con público en la sombra y la recompensa de un sueldo a fin de mes.

Son los elementos básicos de La mano invisible, adaptación de la novela de Isaac Rosa producida en régimen de cooperativa que propone una lectura en abstracto, al vacío, de las derivas del neocapitalismo y el actual sistema laboral desde el lado del trabajador. A saber, rutinas mecanizadas y deshumanizadas, control, miedo, recelo, aniquilación del sentimiento de clase, ausencia de solidaridad, perpetuación del ciclo de la explotación...

La escala del gran escenario desnudo (parece obvio recordar Dogville) y el eco de los espectadores (en off) funcionan como alegoría obvia del trabajo convertido en espectáculo, del trabajador (alienado) como peón intercambiable y sacrificial en un engranaje cuyos manejos son implacables, fríos e invisibles: meras figuras estadísticas de una aplicación informática.

La mano invisiblequiere ser cine político y de denuncia del aquí y ahora aunque con voluntad universal, también de denuncia de los propios espectadores-consumidores, pero su esquematismo, sus formas (transparentes, romas) y el calado demasiado obvio de su mensaje no están siempre a la altura. Tampoco, ay, el esforzado elenco coral, a veces demasiado rígido, prisionero del estereotipo y deudor del ente teórico que delinea y delimita a cada personaje. Todo deviene, me temo, unidimensional, fácil de explicar y de entender. Y claro, sabemos que no es así.