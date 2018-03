El trompetista Terence Blanchard llega hoy al Lope de Vega

El músico estadounidense Terence Blanchard, probablemente el trompetista más importante de su generación -la que siguió a la de su paisano Wynton Marsalis, pues ambos son nacidos en Nueva Orleans-, llega hoy al ciclo de jazz del Lope de Vega (20:30, entradas de 9 a 25 euros).

Figura prominente del neo-bop y el crossover, desde la primera gran piedra de toque de su carrera que fue la entrada como miembro de pleno derecho en los Jazz Messengers del histórico Art Blakey por recomendación expresa de Marsalis, Terence Blanchard acredita una reconocida (cinco premios Grammy hasta la fecha), dilatada y versátil trayectoria tanto en su faceta de líder de grupo (con casi una veintena de álbumes, publicados casi todos ellos en sellos de referencia como Columbia y Blue Note) como en su condición de reclamado acompañante de músicos como Abbey Lincoln, Ralph Peterson, Toots Thielemans, Dr. John o Stevie Wonder.

Blanchard ha compaginado su actividad como creador con la de docente (dirige desde hace años el Thelonious Monk Institute of Jazz de la Universidad de Carolina del Sur), y ha tenido aún tiempo de desarrollar una fructífera carrera como compositor de música cinematográfica. En este apartado cabe hacer una mención especial a sus colaboraciones con Spike Lee, cuya filmografía casi al completo (desde Haz lo que debas a La última noche, pasando por Mo' Better Blues, Clockers, Malcolm X o Fiebre salvaje) lleva la impronta musical del trompetista de Nueva Orleans. Su último disco, publicado en 2017, tiene que ver precisamente con el cine: la banda sonora de The Comedian, una película estrenada un año antes, dirigida por Taylor Hackford y protagonizada por Robert de Niro, Leslie Mann, Danny de Vito y Harvey Keitel.