ADIOS AL BAZAR VICTORIA

Una parte de Sevilla se va con el cierre del Bazar Victoria. ¡Qué le vamos a hacer! Junto con ese establecimiento se cierra un capítulo de la historia de un barrio de la ciudad: el centro. Y también de mi adolescencia de vecino de la Plaza del Salvador. Atrapado durante horas en los escaparates del bazar, donde un abarrote de objetos nos llamaba. De todos aquellos escaparates del centro que tanto nos atraían, pocos quedan. Mantequería Leonesas. La Colonial. Casa Marciano. El Bacalao. La Española. Eulogio de las Heras. Y tantos otros. Nuestros modos de vidas han cambiado. Y no miremos muy lejos cuando nos lamentemos por su cierre y desaparición. Somos nosotros mismos los que hemos cambiado y habrá que reconocer con humildad que no hemos comprado nuestros productos de consumo cotidiano en ellos. Bazares y mercerías, jugueterías, librerías y papelerías, droguerías y ferreterías, han ido cerrando en el centro. En un goteo constante, de esos que son capaces de acabar con todo. Sin clientes de todos los días no hay comercio. Y creo que una cosa es decir que se quiere a una ciudad y sus tradiciones y otra diferente es avalarlo con los hechos del consumo cotidiano.

¿Qué hacer? Es una expresión conocida entre muchos pedagogos que para querer hay que conocer. Y este planteamiento forma parte del punto de partida de numerosas campañas de difusión del patrimonio, cultura e historia de muchos lugares y comunidades. Estas actividades están dirigidas en los colegios a los alumnos más pequeños generalmente para fomentar desde el principio el acercamiento a muchos aspectos de la vida y convivencia y desde luego para el fomento de su afición por la naturaleza, las artes y las ciencias. Y luego continuando el esfuerzo con los adolescentes.

¿Cómo se puede querer una ciudad sin conocer su historia? Ni su arquitectura, toponimia, comercios y calles. Por ejemplo: ¿dónde empezó la ciudad y por qué? ¿Por qué se llaman así ciertos barrios? Por no hablar de nuestras tradiciones culturales de mayor difusión como el flamenco. Entre los más jóvenes, ¿cómo se puede querer el flamenco sin conocerlo? Envidio a las hermandades de nuestra Semana Santa cuando, generación tras generación, se produce el relevo e incorporación de adolescentes, que se inician en los secretos de las mismas, y rivalizan en conocimientos y detalles de su historia y del día a día.

El maravilloso espectáculo de los enganches en la Feria de Abril es incomparablemente más bello cuando se conocen sus entresijos, aunque sólo sea un poco. Un mundo sin fin de matices se abre delante de nosotros al vislumbrar, no digamos ya conocer bien, la variedad de carruajes, su origen, atalajes y guarniciones, su manufactura, los oficios artesanales que sobreviven gracias a los aficionados que los mantienen.

En Sevilla tenemos un estupendo Museo de Carruajes y un magnífico Museo del Flamenco. Ambos de iniciativa privada. ¿Cuándo fue la última vez que usted o alguien de su familia los visitó? Nuevos gestores culturales organizan paseos para conocer la ciudad. Anímense. Conozcamos mejor para querer más.