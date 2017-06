Siéntese en el sofá, encienda la tele e indígnese. Llévese las manos a la cabeza ante un nuevo caso de corrupción. Monte en cólera al volver a ver que los recortes en sanidad no cesan y que, otra vez, alguien en un hospital ha tenido dificultades para ser atendido. Llénese de ira al contemplar que los conflictos armados no cesan y que Europa, Premio Nobel de la Paz en 2012, mira hacia otro lado cuando se habla de Siria y los refugiados.

Sienta impotencia al ver los raquíticos brazos de los niños con los que las ONGs denuncian la desnutrición infantil en cualquiera de los spots publicitarios que se intercalan en el telediario mientras engulle su chuletón de buey. Deje que la rabia lo invada ante un nuevo caso de bullying, ante otro asesinato de una mujer a manos de un hombre y ante otro caso abusos sexuales a un menor. Desprecie al ser humano por todo ello y maldiga a cada individuo de su especie.

Moléstese ante la tala de árboles del último rincón de la ciudad en el que quedaba algo de sombra. Indígnese por la inexistencia de piscinas públicas en una ciudad donde las temperaturas en verano son incompatibles con la vida. Desate su furia si su equipo baja a segunda mientras su directiva se gasta el dinero de los abonados en gambas. ¿Por qué no? Enfádese si dejan de fabricar su colonia, si la cerveza deja de costar un euro y si a su tostada ya no le ponen mermelada. Indígnese, que es gratis. Ahora, con las pelotas bien infladas, deje que la irá provoque algo productivo. Alce su voz y muestre su descontento; los grandes cambios en la historia se dieron porque la sociedad no se calló, porque habló.

Apague la tele, encienda su ordenador y haga una petición de firmas en el portal change.org. Coja el mando y vuelva a encender la tele, las soluciones a sus quejas llegarán en cuestión de tiempo. Mientras, mantenga los ojos bien abiertos. Nunca se sabe cuándo volverá a necesitar la sociedad de su cómodo y efectivo activismo de sofá.