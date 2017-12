Sí, ya sé que puede sonar raro, que precisamente ahora, cuando se nos escapa entre las manos un 2017 que ha sido maravilloso, gastronómicamente hablando, para Andalucía en general y para Huelva en particular, que esta columna se titule Ahora capital. Pero me van a entender cuando les detalle los motivos.

Ahora capitalha sido una iniciativa liderada por Xanty Elías que se ha desarrollado durante el año en el que Huelva ha sido Capital Española de la Gastronomía. Y no, no ha sido una iniciativa cualquiera, desde aquí quiero hacer un reconocimiento al que sin duda es y ha sido hasta la fecha el mejor cocinero que ha tenido Huelva, y no lo digo yo, lo dicen sus reconocimientos. #AHORACAPITAL nos ha permitido disfrutar de un buen número de los cocineros más importantes de España, pero lo mejor es que hemos podido aprender de sus aciertos y de sus errores, preguntarles cara a cara por su camino, porque nos han prestado durante 2 horas sus zapatos, por conocer sus inseguridades y cómo las han superado, sus locuras e incomprensiones, sus ilusiones, sin duda, una oportunidad que ha sido única. GRACIAS XANTY y gracias también, por enseñarle a cada uno de ellos las bondades de nuestra tierra para que las compartan con sus entornos, para que se las lleven consigo y no se les olvide jamás. Gracias por llevar una vez más #Huelvaporbandera.

Ahora capital, sí, Ahora. Porque hay que reconocer la implicación y el esfuerzo realizados por el sector hostelero, gastronómico y agroalimentario de la ciudad e incluso de la provincia durante este año, pero sin duda hay que quitarse el sombrero con el ayuntamiento onubense, con su alcalde, Gabriel Cruz a la cabeza y su teniente alcalde Elena Tobar y su equipo, Gracias por vuestra ilusión, vuestra fe y vuestro esfuerzo encomiable. Como con cualquier iniciativa que se precie y más aún si entramos en terreno político, habrá críticas a la gestión, habrá gustos, y como en el fútbol, cada uno de nosotros llevamos un pequeño Alcalde dentro que seguro que lo hubiésemos hecho infinitamente mejor para nuestro criterio. Pero lo que nadie, nunca, podrá poner en duda es que la apuesta porque Huelva haya sido Capital Española de la Gastronomía en 2017 ha sido un verdadero éxito. Porque ha motivado al sector a inventarse y reinventarse, a exigirse y a unirse, incluso a través de la desunión. Porque ha puesto a Huelva en el escaparate autonómico, nacional e internacional de medios de comunicación tanto generalistas como especializados, porque Huelva se ha escuchado más que nunca por uno de sus mayores tesoros, su gastronomía, y porque ha ofrecido un gran trampolín a la ciudad del que toca saltar con mucha fuerza. Por eso, Ahora capital, por eso, ahora es cuando empieza todo de verdad, cuando tenemos que aprovechar la mecha encendida y el impulso de este año para seguir creciendo, para continuar mejorando y para afianzarnos.