Ahora que las dudas se han despejado

Las dudas encontraron respuestas. Tras el resultado de las primarias del PSOE, hoy creo que nadie pone en duda que no habrá relevo, que no habrá adelanto electoral y, lo más importante, todos nos podremos centrar única y exclusivamente en hacer política en Andalucía, que es para lo que nos pagan los ciudadanos. Se han acabado las medias tintas y es hora de poner los cinco sentidos en hacer política con mayúsculas en el Parlamento andaluz con el único fin de mejorar la calidad de vida de los andaluces.

Porque no cabe duda de que cada vez que un grupo político se enfrasca en procesos internos, sean éstos del calibre que sean, sus crisis trascienden a la propia formación y todos salimos perjudicados, los primeros los ciudadanos, que no entienden por qué cuestiones de máxima relevancia para su día a día se quedan a medio gas, mientras cobran un protagonismo desmesurado luchas de poder que se sufren dentro y fuera del partido político en el que se producen.

Esta batalla interna en la que se convirtieron las primarias socialistas ha colocado a Andalucía en el primer término de la actualidad y nos ha hecho reflexionar sobre si cuando los políticos nos dedicamos a estos menesteres no olvidamos en demasía nuestras responsabilidades.

Yo, que he vivido primarias y se lo que exige esta demostración de democracia interna si quieres lograr los apoyos suficientes, puedo responder a esta cuestión sin temor a equivocarme, y lo cierto es que a veces no sabes en qué ciudad te encuentras, ni tan siquiera qué desayunaste, si es que desayunaste esa mañana. Por tanto sé perfectamente que afecta a tus otras responsabilidades. Y no debería ser así.

Porque nueve millones de andaluces no pueden ni tienen por qué esperar a que un partido se recupere de su batalla interna. Y quien decidió por un tiempo anteponer su futuro político a sus responsabilidades para con los andaluces no puede perder ni un minuto más. No hay tiempo para curarse las heridas y por eso Ciudadanos, el día después, pidió una reunión para revisar la hoja de ruta que se firmó al inicio de la legislatura.

Y alguien podrá pensar que es para aprovechar sus debilidades, pero se equivocan. El único objetivo es y ha sido siempre aprovechar que el apoyo de Ciudadanos es decisivo para conseguir lo máximo para los andaluces. Y para ello es necesaria la lealtad, que no se debe confundir, como algunos pretenden, con sumisión o sectarismo. Andalucía requiere una rehabilitación y no una orden de derribo. Es momento de llevar a cabo esas obras y hay fuerzas políticas que ya hemos demostrado la coherencia y la capacidad de diálogo necesaria que exige el momento.

Creo que estamos en una segunda transición donde las instituciones y las leyes nos están esperando y la política y los políticos debemos estar a la altura de llevar estos cambios a cabo, con la luz larga puesta para futuras generaciones y no en los próximos resultados electorales. Una sola legislatura, cuatro años en el mejor de los casos, no es tiempo suficiente para cambiar el rumbo pero sí para empezar a virar el timón y hacer navegar éste barco hacia un puerto más confortable.

Esta tierra exige reflexiones profundas y no pueden éstas estar a merced de los problemas o intereses internos de ninguna fuerza política, porque las reformas pendientes son de tal calado que merecen todo nuestra atención y dedicación. Una campaña se puede ganar o perder por un simple voto, pero se puede perder para siempre si tras la derrota no eres lo suficientemente humilde que el momento exige.

Mi larga dedicación al mundo del deporte tuvo en mi vida mucha influencia, pero no necesité mucho tiempo para darme cuenta de que sólo se aprende algo cuando uno es derrotado por el rival y que además buscar culpables sólo conduce a verte en el espejo cuando lo identificas.

Ahora que las dudas se han despejado, que disponemos de carta de navegación y además hasta conocemos el tiempo meteorológico que nos espera, ahora, y no mañana, rememos todos juntos porque los andaluces están por encima de los apellidos y de las siglas.