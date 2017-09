Ala espera de que terminaran los anuncios las recomendaciones de Pedro García Aguado para que rebañáramos en nuestra nóminas comenzaron al filo de las once de la noche. No son horas para ponerse a pensar demasiado, para comparar entre bombillas, releer la factura de Endesa y usar con inteligencia el carrito del supermercado. Para ahorrar ordenando papeles y no renunciando lastimosamente al euro y pico de ese placer de tomar un simple café en la calle o comprar un periódico. Antena 3 ha programado sin demasiada vocación Eso que te ahorras y con este especial se ha ahorrado estrenar una serie y esperar así a que todo el mundo esté de vuelta de las vacaciones.

Lo de este hermano mayor del tío Gilito estaba bien para consumirlo fragmentado, a horas más idóneas, incluso en un formato de microprograma. De una tacada era simplemente cansino. Entre paisajes madrileños esta extensión economista de los divulgativos de Chicote trajo bastantes recomendaciones de perogrullo (rebajar la contratación eléctrica, ir al súper ya comidos o montar un pequeño huerto) y utilidades de sentido común (como el nombre del inenarrable zapping tróspido de Telecinco). Fue una tirada de consejos con porte científico de esos que aparecen en miles de artículos por las colas de las webs tipo "ocho maneras de reducir tu factura de la luz". Se antoja que Eso que te ahorras, que iba para La Sexta, no tenía musculatura para un prime time en primera línea. O el ex waterpolista aún no ha encontrado su sitio en Atresmedia.

De manera más modesta, tras el varapalo en el baloncesto, Cuatro estrenaba en esa noche del jueves Grupo 2 de Homicidios, una atinada recreación de sucesos que enlaza dos planos distintos, pasado y presente; y dos géneros paralelos, el docu-reality y la realidad, que viene a dar fuerza a la segunda cadena de Mediaset, la que de manera sigilosa está creciendo con una parrilla para treintañeros, con intenciones y ganas de renovarse.