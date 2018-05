Esta semana tendremos nuevo presidente del Gobierno o descalabrado líder de la oposición. Pedro Sánchez ha puesto en marcha una operación de alto riesgo al margen de lo que decidiera la Ejecutiva del PSOE, un pecado que puede tener graves consecuencias para su biografía si la moción no se salda con éxito. Lo tiene difícil, porque sólo conseguiría 176 votos con el apoyo explícito del PNV más el respaldo de aquellos partidos de los que abomina o abominaba: le salen las cuentas si lo votan los independentistas catalanes, Bildu y Podemos.

A Sánchez se le notan las prisas, igual que la incomodidad de no ser un auténtico líder de la oposición al no tener escaño. Hizo caso a Patxi López cuando, en plena convulsión por el "no es no" frente a quienes apoyaban la abstención a Rajoy, le aconsejó que renunciara al escaño en lugar de ausentarse para no votar al candidato.

Su buena sintonía con Rajoy más su convicción de que había que poner pie en pared contra los independentistas catalanes y activar el 155 se hicieron trizas cuando vio un hueco en el que colarse para intentar convertirse en presidente. Cegado por la posibilidad de conquistar La Moncloa, no quiso avenirse a ningún razonamiento, de ahí que presentara la moción antes de reunir a la Ejecutiva y que no quisiera hablar previamente con ningún dirigente regional.

En principio, una locura. Pero igual que la política hace extraños compañeros de cama, también echa abajo operaciones que parecían seguras. Pero, aun en el caso de que le saliera bien a Sánchez, ¿cuánto duraría con el chantaje de un conglomerado de populistas e independentistas dispuestos a cualquier cosa? Se comprende la desazón que invade a los españoles con sentido de la responsabilidad: con Sánchez, la inestabilidad está garantizada; con Rajoy, el sobresalto continuo, porque las sentencias sonadas no han hecho más que empezar y la imagen del presidente está por los suelos. En cuanto a las alternativas, no son como para tirar cohetes.