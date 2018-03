La televisión debería ser una gran plataforma para reivindicar el feminismo. Y no siempre lo es. De hecho, casi nunca lo es. Por eso hay que destacar la llegada de Amaia a la televisión más allá de que haya ganado Operación Triunfo. Que una joven de diecinueve años haga comentarios con la mayor naturalidad del mundo sobre las desigualdades que existen entre hombres y mujeres era necesario. Gracias a la existencia del canal 24 horas del talent musical, a La 1 no le quedó más remedio que repetir en la cadena videos en los que la pamplonica hablaba de que las mujeres no tienen por qué depilarse si no les apetece, que no es obligatorio el uso de zapatos de tacón a la hora de arreglarse, que la decisión de no tener hijos no hace inferior a una mujer o que las mujeres pueden hablar de sexo y de sus necesidades al igual que hacen los hombres.

¿Habría emitido la pública esos fragmentos de Amaia si los espectadores no los hubiesen visto antes en el canal de Youtube y no se hubiesen hecho eco de ellos? Probablemente no, porque no interesa. Si interesase, en las cadenas veríamos continuamente reivindicaciones de este tipo, porque son muchas las que estarían dispuestas a gritarlas y no nos habrían sorprendido tanto las palabras de Amaia. Esa sorpresa que han provocado sus comentarios es una clara muestra de que en televisión todavía queda mucho camino por recorrer. Resulta triste cómo un medio de comunicación tan potente apenas avala el feminismo. Por eso no hay que perder la pista de Amaia. Porque una vez terminado el concurso, aunque La 1 se olvide de sus comentarios, la cantante los sigue haciendo en redes sociales y en entrevistas en otros medios. Al igual que no hay que perder la pista de rostros a los que conocemos gracias a la televisión. Hay que leer en las redes sociales a presentadoras como Paula Vázquez y a actrices como Leticia Dolera, fieles defensoras del feminismo. Aunque la televisión no las tenga en cuenta, que la sociedad sí lo haga.