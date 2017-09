Amarillo conciencia

La mayor parte del tiempo hablamos sin reparar en lo que decimos. Frases que tenemos tan interiorizados que lAs repetimos sin llegar a plantearnos el porqué de su enunciación. Volver de vacaciones implica repetir algunas de esas frases. "El lunes echo la lotería y me olvido de trabajar" o "Cuando te quieras dar cuenta, entre puentes y festivos, volvemos a estar de vacaciones" son algunas de las más repetidas. Inofensiva en apariencia pero con un trasfondo sobre el que reflexionar, la que me hizo plantearme por qué llevo toda la vida diciéndola fue: "Estás muy guapa, te siente bien el moreno".

Volver a la oficina después de un mes de dedicación a la vida contemplativa invita a charlar, en cantidades industriales. La forma de romper el hielo puede ser cualquiera. La que más coraje me da -aunque hasta el lunes no lo sabía- es la que incluye la palabra guapa y está dirigida a una mujer. "Qué guapa estás de amarillo, te favorece ese color", me sorprendí comentándole a una compañera. Estaba guapa, cierto, y el amarillo le sentaba fenomenal, pero a mí ese color se me clavó en lo más hondo de la consciencia.

¿Cuántas veces nos dirigimos a otra mujer únicamente para alabar su belleza? "Qué guapa estás hoy", "Te queda bien el pelo corto", "Esa camisa te resalta el color de los ojos" combinados con un "Si te cuidaras un poco más", "Deberías usar algo más de maquillaje" o "Los tacones no son tan malos, úsalos alguna vez" son nuestras frases estrella. Nos las decimos entre nosotras, a nuestras espaldas y también las escuchamos de boca de los hombres. Parecen no hacer daño. A todos nos gusta que nos digan lo bonitos que nos hemos levantado por la mañana. El problema es que parece que, aunque la belleza no entiende de sexos, ésta es una cualidad únicamente reseñable en las mujeres. Ningún hombre invita a otro a utilizar antiojeras ni aplaude la elección de su camiseta ahora que está tan moreno. Ninguna mujer se dirige a un hombre y lo primero que le suelta es lo guapo que ha venido hoy a trabajar. Porque, a pesar de ser inteligentes, trabajadoras, responsables o buenas personas, sólo nos acordamos de destacar lo guapas que nos enfrentamos al mundo.