Amigos y adversarios

Repiten hasta la saciedad que su amistad es indestructible, pero andan a gorrazos. Iglesias y Errejón ya no pueden ocultar que sus discrepancias sobre la estrategia que debe seguir el partido son absolutas, totales, y esas discrepancias han afectado al plano personal.

No se miran ya con los mismos ojos que lo hacían antaño, ya no cuentan con importante biografía común como elemento clave para superar sus diferencias, ya no sienten tanto respeto uno por el otro. En la reunión de ayer, se escenificó abiertamente que ya no caminan juntos. Incluso se hicieron reproches, y aquello acabó como el rosario de la aurora. Carolina Bescansa, probablemente la cabeza más preparada del partido, decidió saltar al ruedo hace unos días para intentar poner sosiego entre los dos. Imposible. Todo un mundo los separa y, lo más grave es que no se trata sólo de una lucha por el poder, sino que los dos dirigentes discrepan sobre cómo modelar el partido y qué línea debe seguir en el futuro.

Errejón, que no es un moderado a pesar de sus declaraciones, cree que Podemos debe potenciarse a través de su trabajo parlamentario, sobre todo en el Congreso, donde se logran los grandes acuerdos. Iglesias se resiste a dejar atrás las raíces de Podemos, la calle, las manifestaciones... No es la única diferencia entre los dos, pero sí es la más relevante porque demuestra que sus proyectos coinciden en poco. Luego están las cuestiones de formas, las estatutarias, la relación con otras fuerzas y cómo regular esas relaciones. Pero lo que verdaderamente hace difícil que encuentren puntos de encuentro es la concepción del partido.

Mientras discuten sobre el sexo de los ángeles y se desahogan en las redes sociales, el PSOE negocia con el Gobierno todo lo que considera interesante. Es lo peor que le puede pasar a Podemos: Iglesias y Errejón se tiran los trastos a la cabeza y el PSOE empieza a recuperar la imagen perdida como referencia de la izquierda.