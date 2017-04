Amores perros

Hay que ver lo duras que son las rupturas. Del "eres la luz que alumbra mi vida" al "ojalá te pudras en el infierno" hay una delgada línea que, cuando se traspasa, tiene consecuencias terribles. Empieza el fuego cruzado entre los que fueron amantes y se suceden las amenazas. "Tiraré tu colección de tebeos", "Quemaré tu bolso de imitación de Dior", se dicen los ex enamorados.

Pasada la fase bélica, ambos emprenden el camino hacia el olvido. Poco a poco dejan de recordar los lugares en los que compartieron más que una conversación y les cuesta trabajo traer a la mente el olor de su colonia. Pero, el antes y el después lo marca el perro, ese pobre animal que ni pincha ni corta en la relación, pero el único capaz de ponerles fin. Al menos eso dicen las canciones.

En directo cantan como si los estuvieran matando, pero sus letras se la sabe hasta Rajoy. Los chicos de Morat han sufrido mucho en su vida sentimental y no paran de recordarlo en sus canciones. Ahora, para decir que se encuentran en la fase de "ya no me importas porque te he olvidado", no dudan en hacer una referencia canina en una canción. "Yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación", dicen los muchachos. No son los únicos. Acostumbrados a hacer letras con las que hasta Miliki se cortaría las venas, el grupo Jesse&Joy también recurre al perro para hablar de desamor. "¿Con quién se queda el perro?", se preguntan las criaturas. En la cresta de la ola gracias al chute de proteínas que se ha metido en el cuerpo -y por su Despacito, claro esta- Luis Fonsi, que lo pasó muy mal con su última relación, dice estar feliz y contento porque ya no recuerda el nombre del gato de la moza que lo traía loco.

¿Qué culpa tendrán los pobres animalitos de que los que antes se querían ahora se odien? Ex amantes y cantantes, aprended de Pimpinela y olvidad la cara, la casa, el nombre y pegad la vuelta, pero no echéis al olvido al pobre perrito que os hizo de carabina cuando la excusa para veros era ir al parque a sacar al perro.