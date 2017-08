Andalucía y el futuro de las autonomías

Nos cuesta trabajo a los andaluces sacar a relucir la indignación colectiva, a pesar de figurar entre los principales perjudicados por el vergonzoso espectáculo de la negociación de los Presupuestos Generales de 2017 con vascos y canarios. Puede que el hastío nos haya hecho resignados o que no hayamos querido enterarnos del chalaneo de 3.000 millones que han costado los apoyos, tras la reiterada negación de la existencia de ese dinero debido a los compromisos de déficit y al agujero de la Seguridad Social. Lo importante, sin embargo, viene en septiembre, cuando comience a trabajar el Comité Permanente, que debe entregar en noviembre la fórmula de financiación autonómica que comenzará a funcionar en enero, con perspectivas nada halagüeñas para Andalucía. Revisemos algunos datos relevantes sobre nuestra situación, comenzando hoy con la riqueza que se genera en Andalucía y con el poder adquisitivo de los andaluces.

Con respecto a la primera, lo habitual es utilizar el Producto Interior Bruto (PIB) como indicador. Si se divide por la población se obtiene que al finalizar 2016, el PIB per cápita en Andalucía era un 26,4% inferior al español, que es una distancia mayor a la que existía al comienzo de la autonomía. No ha sido siempre así. Durante la burbuja inmobiliaria se redujo y en 2008, justo ante de la crisis, la diferencia con España era del 23,3%, lo que permite afirmar que no hemos sabido aprovechar tres décadas de autonomía, con importantes ayudas europeas al desarrollo, para dotarnos de las estructuras que tendrían que haber permitido converger con España, que otras autonomías lo han hecho mejor que nosotros y que, probablemente como consecuencia de ambas cosas, somos más vulnerables que el resto a crisis y perturbaciones. Asumamos la mayor parte de las culpas, pero sin caer en el papanatismo de negar fallos de calado en el funcionamiento del Estado de las autonomías, al que la propia Constitución del 78 encomienda la tarea de impulsar un desarrollo equilibrado desde un punto de vista territorial.

Pero si el resultado ha sido decepcionante en términos de PIB, lo mismo puede decirse de la renta de los hogares. La diferencia es el saldo neto de transferencias con el Estado (impuestos, pensiones, subsidios, becas, etc.) y puede utilizarse como indicador del nivel de vida de los andaluces, es decir, de bienestar. Aquí la diferencia es menor (18% en 2016) debido a la función redistributiva del Estado, pero con dos detalles que deberían ser suficientes para ponernos en guardia de cara a las negociaciones de otoño. El primero, que esa función redistributiva del Estado se ha debilitado considerablemente en los últimos años (la diferencia con España era del 12% en 2008). El segundo que Andalucía ha sido, junto a Murcia y Cantabria, donde más caído la capacidad adquisitiva, a pesar de ser la segunda comunidad, tras Extremadura, donde ya era más reducida. Unos han mejorado y otros han empeorado, pero si entre estos últimos figuran algunos de los que ya estaban peor, es que algo está fallando en el sistema y la negociación del nuevo modelo de financiación no puede seguir ignorándolo.