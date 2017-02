Andalucía no necesita una política industrial

Andalucía necesita pensar en la industria entendiendo cómo se fabrica hoy día, y cómo los procesos productivos suponen intercambios complejos de exportaciones e importaciones de componentes y servicios. Sólo situándose en una combinación óptima de valor añadido y empleo, tiene futuro la región en la nueva economía industrial global.

El reciente Pacto Andaluz por la Industria es útil en cuanto da protagonismo a la actividad industrial y la sitúa en lugar prominente de debates y actuaciones; pero los objetivos que se propone necesitan una caja de herramientas muy diferente a las de las políticas industriales que tratan de crear fábricas locales -más o menos modernas-, apoyándolas en su competitividad y en una búsqueda de mercados exteriores.

Andalucía no tiene una sólida base industrial, y no es cuestión de compararnos con otros territorios e intentar pasar, como se propone, de nuestro actual 12,5% del valor añadido en industria sobre el total de la producción, a cifras en el entorno del 18% de la media nacional o europea. Como dice Richard Baldwin, en una carrera alguien gana y los demás pierden, pero cuando se trata de perder peso, depende de nuestro propio esfuerzo, no es algo relativo como esa "obsesión peligrosa" por la competitividad, en palabras de Paul Krugman.

Quedaría mejor en el ejemplo ganar masa corporal o en agilidad mediante el entrenamiento adecuado. Primero, para desarrollar la industria habría que invertir en capital humano, y para ello cambiar nuestro concepto de universidad dedicada a la enseñanza, inútil para muchos estudiantes que no tienen interés en las materias, y favorecer departamentos orientados principalmente a la investigación. Muchos estudiantes podrían emplear mejor su tiempo y tendrían mejores expectativas si siguieran enseñanzas relacionadas con los procesos industriales actuales.

En segundo lugar, la política industrial es hoy una política de servicios, como los de ingeniería para automóviles, más que de fábricas; el capital de conocimiento también puede potenciarse atrayendo a profesionales de alto nivel, lo que tiene un efecto multiplicador local.

Y tercero, las ciudades tendrán que ser núcleos de trabajadores con una buena formación profesional y técnica, más que un escaparate para turistas, ya que, junto con una buena logística e infraestructuras, son las personas las que van a implantar procesos de calidad, en ecosistemas urbanos de innovación.

Como no tiene un entorno industrial local en que apoyarse, una empresa ha de buscar no mercados a los que exportar, sino cómo integrarse en cadenas de producción internacionales, en tramos donde más valor pueda añadir. No se trata de mirar a industrias o sectores, sino a procesos en una cadena global de producción, que ya tiene sus mercados abiertos.

Entender cómo ha cambiado y se mueve la industria, la complejidad de los intercambios de componentes, de servicios, los procedimientos, apoyar la investigación y la formación que debe tener la mano de obra, es lo que Andalucía necesita. Hay que ser modestos en los objetivos y en los proyectos posibles, y ambiciosos en la formación técnica y en el conocimiento.