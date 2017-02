Andalucía primero

Andalucía sólo puede prosperar integrándose inteligentemente en los procesos de producción y servicios internacionales. Pensar en nuestros intereses es pensar en el área donde nuestra economía, sociedad y política cobran sentido, que es la Unión Europea. El pasado viernes Josep Borrell dio una conferencia inaugurando las Jornadas Andaluzas de Enseñanza de la Economía, dirigidas al profesorado de enseñanza secundaria, con el título: Europa: ¿entre la integración o la desintegración? La idea principal que sacamos es que se necesita más integración porque mantener el statu quo, condescender, buscar compromisos que no satisfacen a nadie ni solucionan los problemas, está provocando la desintegración interna de los estados y de la propia Unión Europea, con insurgencias en Francia, Austria, Hungría, Polonia, y en Holanda y Alemania.

Los tres grandes retos políticos de la UE son, primero, negociar la salida de Gran Bretaña de manera que la relación siga siendo provechosa para ambos, y dé pie a desmontar los movimientos separatistas. Muy vinculado con el anterior es el tema de la inmigración, que lleva a un conflicto interno importante, que aprovechan los partidos extremistas para atacar la idea europea. La declaración de Malta es, en la práctica, un intento de frenar a los inmigrantes en Libia, con 200 millones de euros para la lucha contra el contrabando de seres humanos. El acuerdo con Turquía es similar, aunque la interlocución con Libia es más difícil por la fragmentación del país. Borrell propone, entre otras cosas, volver al proyecto de la Unión por el Mediterráneo, enfrentándose conjuntamente a los conflictos abiertos y a los que se han cerrado en falso, lo que sería una señal de cohesión política en la UE. Los otros dos retos son la relación con Rusia y su política de agresión a Ucrania e intervención en Siria, lo que preocupa a nuestros aliados, los países del Báltico; y las respuestas comunes ante los intentos del nuevo Gobierno norteamericano de sembrar cizaña en el campo europeo.

Desde la perspectiva que le da haber sido presidente del Parlamento Europeo -¿por qué será que en los últimos años no hemos visto españoles de prestigio en puestos internacionales relevantes?-, el conferenciante recuerda las decisiones que se tomaron sobre temas tan espinosos como el euro, un banco central europeo, o la unión bancaria; pero quedan muchos otros como las diferencias en el paro, las pensiones, la formación, la tecnología, o la política energética, donde los partidos políticos tendrían que responder, como en otros momentos hicieron, a la necesidad de transformar Europa tal como quieren millones de europeos. Prudencia y paciencia puede parecer que es a veces lo acertado, esperando que, con un poco de viento de cola, en algún momento las cosas vayan mejor, pero en las elecciones la gente demuestra que no es así, y hay un descontento larvado que se manifiesta en contra de una Europa unida. Dentro de las limitaciones que tiene una comunidad autónoma, la política andaluza, por la cuenta que nos trae, debería tomar una actitud no de acomodo a las circunstancias, sino proactiva en aquello en que es posible una mayor integración.