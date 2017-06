Es (ahora) Vittorio de Sica y también (siempre) Woody Allen en sus mejores tiempos. Entre el desencanto de un racismo latente en las grandes urbanos, la incomprensión y la impostura de un personaje difícil que también es divertido. La segunda temporada lleva ya unas semanas colgada en la plataforma, pero nunca es tarde hincarle el diente a lo nuevo de Master of None en Netflix. Ante el abarrotado estante, que a veces agobia por aluvión, hay opciones tal vez escondidas, valiosas y aptas para pulir el paladar cuando hay unas horas, para prestar atención, por delante.

En este caso son las vivencias que protagoniza su propio cocreador, Aziz Ansari, de origen tamil y residente en Nueva York, con parada idílica y poética en Italia para el arranque de esta tanda. Ácida y de frugal lírica. En línea con Louie y con nuestro El fin de la Comedia con Ignatius, Ansari merodea por los márgenes de lo mundano, casi irreconciliable con las mujeres y con los estándares de la urbe.

Master of None, un gran nombre para una serie en la que 'parece' que no pasa realmente nada, enfoca la cámara para añadir melancolía a una comedia que no carcajea sino que busca empatizar con nosotros, esa gente corriente a veces encantadora y en otras muy complicada. Esa nadería de la existencia que se va por el sumidero.

Master of Nonenos habla de un extraño en la ciudad que nos hace extraños, con antológicos homenajes al cine y brochazos a la vida. Con guasa contenida. Se puede ver de un tirón en esos días, como este próximo fin de semana, en los que los telefilmes alemanes nos estropean la señal de la TDT.