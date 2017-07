Existe una gran paradoja en el mundo del periodismo y, en la vida en general, que es la de que la senectud o la antigüedad son efectos directos de la especialización o del buen hacer. Es verdad, lo tenemos hasta en el refranero, que el diablo sabe más por años cumplidos que por diablo. Tampoco desdigo que aquesto de cumplir días de vida nos da una perspectiva mucho más amplia de todas las facetas vitales como para analizarlas de forma crítica y certera. No obstante, en esto de contar historias o escribir (ambas cosas tan subjetivas e individualistas) mirar la fecha de nacimiento me parece ridículo. He visto artículos susceptibles de ser quemados en público, por más vergüenza, provenientes de las manos más experimentadas. Como también he visto auténticas joyas narrativas de un recién licenciado que apenas ha entrado en contacto con la rutina periodística. Está claro que en esto existen multitud de matices imposibles de controlar, porque no todos los días se escribe de lo mismo ni uno está tan locuaz durante las diferentes jornadas. Hay días en que las palabras se te atascan y no logran salir, por mucho que uno se empeñe o se tome un par de cafés. Otros, en los que a pesar de hacerlo, la cohesión del escrito se te ha ido a tomar viento y no es más que un baturrillo de ideas inconexas. Pero digo yo, que eso también les pasará a ellos. A los asentados, a los que tienen lectores sólo por el nombre que introduce la perogrullada que se podrá leer más abajo. Da igual lo que te cuente, da igual que sus lecciones sólo impresionen ya a unos cuantos del sector duro que aún le cuelgan a esta profesión el sambenito de la moralidad.

Inmovilistas con años, diques soplavelas, críticos de sordera incipiente y problemas al mirar de cerca, no escribimos mal, escribimos diferente, que os quede claro. Creo que el público lo sabe y por eso nos consume en otros formatos con los que vosotros ni siquiera os atrevéis y si lo hacéis, le dais un uso tan lamentable que es mejor no estar ahí. El periodismo que conocistéis ya no existe y el nuevo se os va si no corréis a agarrarlo fuerte. A ver si van a tener razón aquellos que están proclamando estos días por las redes sociales esto de que somos los propios periodistas los que nos estamos cargando poco a poco la profesión. Dicho esto me despido del que ha sido mi hueco durante tanto tiempo. Gracias por todo el cariño recibido. Sólo hay dos cosas que sigo teniendo claras. Que seguiré escribiendo mientras junto días, soplo velas o me quejo, o bien hasta que la sordera o la presbicia aparezcan indicándome que la época que conocí, muy a mi pesar, estará a punto de acabar.