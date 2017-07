Apartamento de pena a precio de oro

Una amiga me dice que le ha pedido a su marido que este año la lleve de veraneo -el llevado es él, claro- una semana a un hotel llamado Al-Ándalus, con gran piscina y buffet de desayuno con donuts de fresa, macedonias, gominolas, muesli para celíacos, arenques y todas esas cosas que ni ahorcado comería uno en su casa al levantarse. Hasta ahí, todo normal: aunque sólo hace 20 años, o quizá sólo 30, esta forma de ocio me parecía una opción pequeñoburguesa de lo más repelente, cada día me resulta más sensato, puestos a veranear, el atrincherarse y aislarse del trajín estival tras las murallas de ese tipo de alojamientos tan convenientes, ese cuatro estrellitas español con piscina, spa, aire acondicionado, baño impoluto y cama hecha.

Uno evoluciona y hasta degenera, pero es que al turismo le pasa lo mismo. Lo genial de la sugerencia de esta mujer es que el hotel está apenas a 200 metros de su casa. Inteligentísimo: nada de estabulamientos aeroportuarios, ni de coches en caravana de hormigas por carreteras llenas de todo tipo de conductores; nada de maletas y maleteros llenos de cosas a la postre inútiles. "A unas malas me vuelvo a casa un rato, e incluso frecuento el bar habitual, que con la pulsera modelo Reviente Gratis del hotel dan una cerveza de Madrid".

Viajar no sólo está sobrevalorado, sino que cada día es más incómodo, en un mundo tan pequeño y tan hollado por millones de viajantes en vana búsqueda de aventura, exclusividad o experiencia étnica. "¿Qué se le ha perdido a este en Bután? ¿Le compensa pagar 4.000 euros para que le monten el show de Truman butanés?", me decía otro descreído. Allá cada cual, faltaría más. Pero a uno le dan a elegir entre volarse medio mundo en agosto para ir a ver danzas, templos, estupas y sapos de medio kilo y el buffet del Al Ándalus y su tumbona oliendo a Coppertone, y lo tengo claro.

Como ayer nos recordaba en su columna Juanma Marqués con un titular de sugerencia insuperable -Chabolismo cool-, hay otras formas de veranear que también tienen un punto masoca digno de reflexión. Más bien sadomasoquista. Porque tan sádico es quien se embolsa varios miles de euros por ceder una casa con cuatro enchufes -uno no funciona-, una nevera tuneada al bajo consumo y menos frío, unos colchones que dan grima, bombillas que cuelgan de cables pelados, toallas de legendaria veteranía y un menaje de infrachino, como masoquista es quien los paga casi con ansia. Tiene su aquél convivir un par de semanas con concuñados, amigos de tus hijos y perros de diversos domicilios, compartiendo enchufes antimosquito y cremas de protección total, entrando en controversias por la gestión del frío del botellín, cocinando arroz negro sin acabarlo de bordar, otro año más. Ver a familiares en biquini bajo techo como si tal cosa. Pero por lo general, bien mirado, tiene razón Marqués: la cosa tiene un componente chabolista innegable. El ratio WC per cápita, por ejemplo, suele ser bajísimo, y con el paso del tiempo -habría que analizar por qué- el acceso al sanitario clave es más innegociable. Sí, ya sabemos que si uno en vez de a 1.750 por dos semanas paga 3.000, te dan un Ikea apañado y mono, limpito y en buen uso. Pero también es cierto que en muchas playas del sur en verano se alquilan -hacen falta dos partes para un alquiler- parientas finas de las chabolas, para que nos volvamos zíngaros nómadas de quincena. Entre partidas de parchís y cenas opíparas, uno, al ir a remojarse en una ducha también trucada para dar un chorro de pena, puede volver a considerar, un año más, que la opción del hotel no está nada mal, bien mirado. Y tampoco el hotel tiene que estar muy lejos, total para qué. Como sugería aquel título de Vargas Llosa, el paraíso puede estar en la otra esquina. A 200 metros.