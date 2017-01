José Luis Pérez de Arteaga debe pertenecer a un mundo raro. El suyo. El de todos los que saben estar en éste sin estar del todo. No se explica de otro modo que durante el Concierto de Año Nuevo no hiciese referencia ni una sola vez a María Valverde, a la que el realizador dedicó numerosos primeros planos cada vez que tenía ocasión. Dio la impresión que Arteaga, tan minucioso en todos los detalles relativos al programa, a los compositores, a las ausencias y presencias en el programa, no tenía ni la más remota idea de quién era Valverde, o bien se la traía al pairo el hecho notable de que fuese pareja del director venezolano que conducía la matinée.

Más todavía. Dado el sutil verbo de Pérez de Arteaga, nos dio la impresión de que tampoco estaba convenciéndole en demasía la labor de Gustavo Dudamel. Por contraposición a citas anteriores, cuando el comentarista se deshacía en elogios ante la figura que ocupaba el atril, este 2016 se limitó a salir del paso, con toda la educación del mundo, que para eso la tiene, pero sin que en ningún momento se contagiase el entusiasmo y la ilusión que, en su caso, no se puede disimular.

Quizá pueda parecer exagerado, pero creo que merece la pena que nos detengamos a valorar la sutileza con la que suele obrar, y de hecho obró, José Luis Pérez de Arteaga, en un mundo tan poco sutil como el televisivo. Es de los pocos capaces de seguir habitando en su planeta, satélite del nuestro, sin rozarse con él. Al margen, para protegerse. Y hablando de sutilezas, después de haber leído las críticas del concierto, unas tan a favor, otras tan en contra de Dudamel, llegamos a dudar sobre si el país de origen del director habrá condicionado la valoración en según qué medios.