Artistas del esperpento

Hace unos treinta años, una más que experimentada Concha Velasco cantaba aquello de "Mamá, quiero ser artista". Ella, que llevaba toda una vida dedicada al mundo del espectáculo, se prodigaba por las tablas del Teatro Calderón de Madrid haciendo las veces de una joven pueblerina que llegaba a la capital con el único objetivo de ser artista. Acompañada de su señora madre, no paraba de recordarlo durante lo que duraba el musical. Hoy todos somos la Concha Velasco de ese musical.

No es que deseemos convertirnos en una estrella del pop y que las adolescentes coreen nuestro nombre hasta la afonía, mucho menos queremos ser esa actriz que combina sus apariciones en la pequeña y gran pantalla con su faceta de bloguera y es todo un ídolo de masas. No, queremos ser artistas para hacer de nuestra imagen lo que nos dé la real gana. No es que siendo comunes mortales no podamos ataviarnos con lo que más nos llame la atención, es que ser artista da licencia para llevar estilismos mucho más atrevidos sin que nadie nos juzgue por ello. En los seres anónimos no se cumple aquello de "vaya yo caliente, ríase la gente". En el mundillo de la farándula, sí. Prueba de ello es que Beyoncé fuese a los Grammy en una versión moderna de la virgen del Rocío y no pasase absolutamente nada. Un par de memes, dos chascarrillos y algún montaje divertido fueron las únicas consecuencias. Pero ella como la que oye llover. Igual que su amiga Lady Gaga, que lo mismo se engalana de filete que se acude a unas premios vestida del Yeti. Y tan felices.

Eso justo es lo que queremos todos, salir a la calle con lo primero que se nos pase por la cabeza y que nadie nos acuse con su dedo inquisidor de estar como una cabra. Porque todos nos hemos levantado alguna vez invadidos por el espíritu Gaga, con ganas de comernos el mundo con nuestro traje de esponjas de baño y un sombrero de mariachi, y nos hemos quedado con las ganas por no tener licencia para rozar el esperpento.