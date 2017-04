Autodeterminación

Digamos que se llama María. Va con el pelo corto, de color castaño y la piel tostada por el indomable sol costero de Huelva. De esos morenos brillantes que sólo adquieren los niños, por su independencia en la playa, por su indiferencia ante el astro rey. Viste con calzonas de cordeles a la cintura y de colores siempre neutros, camisetas anchas, a veces con letras en la parte delantera y chanclas sin velcro ni hebillas. Le gusta la tarta de chocolate y mirar al mar cuando sus padres aún no han terminado de comer. Cuando tiene su permiso, si ha acabado ella, se aparta de la mesa, y juega con el tintineo de las cuerdas que sostienen las enormes sombrillas de la terraza, que protegen todo el césped de la temperatura infernal de los mediodías veraniegos. Este año ha sacado unas notas excelentes, me chiva el padre por lo bajo con el gesto ladeado y la mano puesta cerca de la boca. Aprovecha cuando ella anda algo despistada y me guiña el ojo para lo que prosigue. La miro, aplaudo y exclamo un enhorabuena entusiasta ampliando mi sonrisa mientras repito su nombre. Es tímida y me aparta la mirada por la fiesta que acabo de hacerle, en tanto que aprieta la mano de su madre con fuerza, mirando hacia abajo y revolviéndose incómoda en su silla. ¡Hoy el trozo de tarta más grande que haya es para María! ¡Esto hay que celebrarlo, vamos! No puede evitar que los ojos se le iluminen al pensar en el chocolate extra que bañará su porción de postre. ¡Qué mirada más limpia! ¡Qué forma tan fantástica de ver el mundo! No le gusta el rosa, ni los adjetivos en femenino. Jamás juega con princesas, ni barbies, ni muñecas. Odia que le diga guapa, pero es que lo es. Es libre, madura, observadora, callada. Es ella misma sin necesidad de esconderse, porque su madre, una de esas mujeres a las que se le intuye buena en el más amplio sentido de la palabra, ha querido que lo sea. Sin ataduras, sin normas ilógicas, sin estándares ni conceptos. María quizás no sepa ahora lo que todo esto significa, pero ella le está allanando el camino de la vida con los más sencillos gestos, como sólo la devoción de la que la parió puede hacerlo. Dejando que pueda ser ella misma, sin renunciar a su esencia.

Que pueda expresarse sin contención, que entienda que no existen barreras y que todas son inventadas, aunque se sigan trasmitiendo sin remisión por todas las generaciones. Que sea feliz, sin más, que es lo primordial. Van por delante, los tres, muy distanciados de esta sociedad aletargada que juzga mucho antes de conocer. Por eso los admiro tanto. Porque hay historias, fuera de toda esta parafernalia burocrática que llena los periódicos y que es insustancial y aburrida, que merecen ser contadas. Porque hay historias anónimas que ayudan a que algún ciego de repente abra los ojos, a que algún intransigente se doblegue, a que algún insensible vea que ésta es una de las fórmulas que nos hace justos. Porque este texto está repleto de esa libertad desmesurada que, por desgracia, pobre de nosotros, solamente tienen los niños.