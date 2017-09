A las cinco

Recojo mi veraneo y lleno el maletero de aquello que sirve y de lo que no también. Al vaciarlo en casa observo la inutilidad de algunas cosas que pensábamos de provecho en otro entorno. Lo que hace una cabeza relajada. Ordeno como si no hubiera un mañana y empiezo a colocar en la estantería las noticias veraniegas. Un atentado terrorista en Barcelona es la que más ocupa. Pesa. Deseo escribir sobre ello, pero creo que ya se ha dicho de todo en esta España que ha vuelto a quedar como un país de pandereta. Yo no sé si de verdad no tienen miedo, pero estoy segura de que no tienen remedio. Total, para qué escribir, si al final la terrorista he sido yo. Eso me dicen en Twitter. Además, ya ha hablado la hermana de uno terroristas asesinos, ovacionada por la estrategia de las apariencias. Imaginen que en el homenaje a las víctimas de las Torres Gemelas, hubiera hablado en Manhattam y entre lágrimas la hermana de Osama ben Laden.

Cuando hagan una manifestación contra el terrorismo de Daesh, iré. Y a ver si la hacen esta vez en España. Ante esto solo puedo decir que compréis bolardos. Exagerada que es una, más exagerada que la juez de Alcanar. Porque tenemos un Caballo de Troya en los vientres de las musulmanas dentro de nuestras murallas. Porque la mismísima CIA avisó en mayo de un atentado para el verano en Las Ramblas y aquí nadie movió una maceta. Han muerto de una intoxicación política.

Coloco en otra balda el terrible incendio en Huelva. Pero más de lo mismo. Que si la Junta no lo ha hecho bien, que si los bomberos se quejan, que si recalifican terrenos, falta de coordinación... y los pirómanos en la calle, o en el campo, que les va más. Es que, claro, se lo ponemos a huevo en Doñana. Como ya de por sí España entera está que arde, por arder que no queden ni los pinos del coto de las sevillanas, los que hasta ahora sólo lloraban despidiendo a las carretas.

Sigo sacando maletas y sale una con Juana Rivas. Algo que empezó cual programa de Bertín y ya no sabías si estaba en tu casa, en la mía o en la suya: la de su desasesora legal. Por fin aparece en el juzgado, entrega a sus hijos al padre y ahí se para la historia esperando que vuelvan a poner una nueva tanda de programas. Ya veremos cómo acaban las criaturas. La justicia, por lo pronto, parece jugar al Cluedo. La estantería va a reventar.

Entonces un libro asoma entre mi ropa, ¿quién no se lleva un libro a la playa?, y me recuerda el puntazo cultural del verano. La Real Academia de la Lengua Española y su "iros". España otra vez dividida por una "d" gramatical, ¡cómo semos! O somos, o siemos... yo qué sié.

Cuando ya está todo colocado me doy cuenta de que han intentado robar en mi ausencia. Un tal "procés" se pasa el 155 por la comunitat y nos lo rima a todos los españoles con el cinco. Precioso verbo es hincar. Ay, si fuera el 188... Ese, ese que rima con la vieja y pica. Porque a España le escuecen todas sus partes, de tanto rascar las arcas. Pero el 188 no existe y... con esto y un bizcocho, hasta mañana a las cinco.