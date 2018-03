Las mayores movilizaciones en este año las han enarbolado un grupo de pensionistas y un conjunto de mujeres.

Quizás es por ser millenial, pero no entiendo mi vida sin defender la igualdad entre mujer y hombre: feminismo.

"Pero si esta realidad ya existe, Calvillo".

Bien, miren cuantas juntas de gobierno de penitencia están encabezadas por hermanas mayores. Teóricamente cualquier fémina podría optar a ese puesto, prácticamente ninguna lo hace.

"A ver qué pasa si las mujeres dejamos de hacer cosas de la casa", dice la madre, reconocida cofrade, de un amigo.

Las camisas sin planchar para los cultos, la tortilla sin freír para la reunión de acólitos o las túnicas sin remendar. El paro en estas labores arrojaría luz sobre la importancia del trabajo invisibilizado de muchas. Porque sí, aunque no se cobre por ello, estos cuidados son trabajo.

No me cabe duda de que muchas mujeres se ven reflejadas en esto. Ellas, que parecen ocupar un segundo plano pero que son las protagonistas. Esas mismas que deberían dar una chicotá y arriar donde les corresponde: siendo las cabezas visibles de muchas corporaciones. Esas mismas que hace diez años no podían ni salir de nazarenas y llevaron a cabildo su propio 8-M.

¿Quién sostiene realmente las hermandades?

El pasado jueves vi muchas banderas. Los cofrades no tenemos un pendón que nos represente a todos, pues la insignia con la canina figura a los piratas. Pero si hubiese podido tener una, la habría llevado. La habría llevado por todas las que son capataces de familias, por las que llevan la mayordomía en su casa, por las que van siempre de frente, por las que se atreven a romper esa trabajadera de cristal, por la cuadrilla de valientes, luchadoras, cofrades, mujeres y feministas.

Y por los que aún nos miran mal.

Por mí, por ti, pequeña, que luchamos la luz de ese cirio que llevas.

A los pies de la Mortaja son las Marías las que riegan de lirios el misterio.

Al cielo con ellas.

¿Quién dice que en Sevilla no hay costaleras?