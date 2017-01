El BCE en defensa de Europa

De la reunión del BCE se esperaba que saliera alguna novedad ante el repunte de los precios al consumo, ya que el argumento principal de la intervención del banco es conseguir que los precios alcanzaran el nivel del 2 %. Prácticamente todos los periodistas que han intervenido han preguntado por esta cuestión: qué piensa hacer el banco ahora que los precios al consumo en Alemania están en el 1,7% y en España 1,4% (índice armonizado). La respuesta es que no va a hacer nada, ya que la actual evolución de los precios no preocupa al BCE. Las razones que da son, primera, que no se mueven por variaciones de los precios a corto plazo, y la actual subida se debe al incremento del precio de la energía, que puede ser temporal. Segundo, más importante aún, que no ven efectos permanentes de propagación de la inflación dentro de la economía, como podría ser aumentos de salarios y de consumo que afectaran a los precios. Tercero, piensan que sin el soporte de la política actual del BCE no es seguro que la economía no volviera a una situación de deflación. Y cuarto, que miran los precios en el conjunto del área del euro, donde la media es 1,1%, todavía lejos del objetivo del 2%.

Sobre el enfado de Alemania con la situación de tipos tan bajos, que afecta a sus ahorradores, y ahora más con una inflación del 1,7%, el banco piensa que lo mejor que les ha podido pasar a los europeos, y por supuesto a los alemanes, es que la economía europea se haya recuperado, y con ello el consumo, las exportaciones, el empleo, la inversión, y la demanda y oferta de crédito. El precio a pagar por los ahorradores es recibir tipos de interés muy bajos, pero se compensa con la buena situación de la economía europea. No ven problemas en la deuda pública de ningún país, y tienen datos de que las expectativas de consumidores y empresarios son buenas para 2017. Entiende el consejo de gobierno del banco, de forma unánime, que la política seguida ha sido un éxito, dada las negras perspectivas que había hace sólo cuatro años, y los problemas de todo tipo que ha tenido estos años la Unión Europea.

El mensaje de Mario Draghi, presidente del BCE, es intencionadamente optimista y de refuerzo de la unidad europea en torno a un crecimiento sostenido de la zona. Reacciona con vigor ante los retos políticos externos como el del Brexit, o la agresividad norteamericana, y a los internos de las próximas elecciones en Holanda, Francia y Alemania. Hay una demostración de firmeza al mantener las condiciones extraordinariamente favorables que supone un tipo de interés cero (y de -0,4% para las facilidades de depósito), y la compra de 80.000 millones de deuda, pública y privada, todos los meses, que continuará con 60.000 millones desde abril. Sin duda es un alivio para las economías y para sus gobernantes. Hay, sin embargo, en las palabras de Draghi un reproche velado a la falta de acción en las instituciones europeas y los gobiernos de los países, que arrastran sin resolver cuestiones tan dispares como las grandes carteras bancarias de préstamos morosos, el paro estructural, o inversiones públicas europeas inteligentes.