Son días de hacer balance de lo más destacado del año. En la televisión ha habido instantes buenos y malos que han marcado el 2016. Hoy quiero compartir los que para mí han sido los momentazos que han marcado la trayectoria de las cadenas. Los tres documentales y el concierto de el Reencuentro de Operación Triunfo, con Cobra incluida, emocionaron a los más nostálgicos, todo un acierto por parte de TVE. Hay que destacar otro momento importante de la cadena pública, la renovación de El Ministerio del Tiempo por una tercera temporada. Parecía que no llegaba y hubiera sido un error no renovar su mejor serie, pero tras meses de incertidumbre en septiembre por fin llegó la confirmación. Tampoco hay que olvidar el despliegue que hizo RTVE para la cobertura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, por el gran trabajo que conlleva una retransmisión como esta pero también por los momentos de caos que hubo en la programación.

Para Telecinco ha sido un año de altibajos. Durante todos los meses ha sido líder de audiencia pero ha pasado por momentos complicados. El más destacado el abandono de Mercedes Milá en Gran Hermano. Que la presentadora dejase el reality ha afectado mucho al formato estrella de Mediaset. La audiencia no recibió bien la noticia y los datos han demostrado que tampoco ha acogido bien a Jorge Javier Vázquez. Sin duda una de las peores ediciones del programa. Una de las grandes alegrías de Telecinco ha sido Las Campos y lo van a aprovechar hasta el final, emitiendo una nueva entrega por Navidad. Aunque muchos nos seguimos preguntando qué necesidad había de hacer esto. Otro de los grandes baches ha sido la caída de Sálvame Deluxe. Competir con Tu cara me suena no es tarea fácil y el programa de Jorge Javier ha hecho sus peores datos de audiencia. En Antena 3 el concurso presentado por Manuel Fuentes ha sido una de sus grandes bazas. Una vez más ha conseguido hacer frente a su rival la noche de los viernes. Hay que destacar la valentía de la cadena al emitir en directo parte del capítulo final de Velvet. Inolvidables también los toques de humor de Matías Prats en las Noticias. En La Sexta 2016 será recordado como el año del Pactómetro de Antonio García Ferreras y su cobertura de las elecciones y de la división del PSOE. Si por algo ha destacado Cuatro ha sido por el estreno de First Dates, el programa de citas de Carlos Sobera. Por lo demás ha pasado por los doce meses sin pena ni gloria. Ahora toca mirar hacia delante. 2017 será un año de retos. Para Telecinco por intentar que Antena 3 no le arrebate el liderazgo, para Antena 3 por intentar superar a su rival, para La 1 por renovarse y no morir, lo mismo que Cuatro, y La Sexta por continuar creciendo gracias a su cobertura de la información.