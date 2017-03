Hasta el 12 de abril no llega el Jueves Santo. Lo que significa que este primer trimestre del año esté siendo más largo de lo habitual. Y que a estas alturas ya podamos hacer un primer balance de daños de la tempoada, puesto que los programas iniciados tras la Navidad van caducando.

Casados a primera vista ha sabido aguantar su tercera edición pese a la dura competencia de la noche de los lunes. La décima entrega de su tercera temporada, con el desenlace, despertó muchas fidelidades. No podemos decir lo mismo de Pulsaciones, serie que se fue por donde vino, sin hacer ruido, y sin aportar valor ni precio a la cadena que la produjo.

En el terreno de los talent, resultó frustrante para La Sexta presenciar cómo las 8 entregas de Tú sí que sí, tras arrancar mal, no levantaban cabeza. De entrada, tuvieron que cambiar el día de emisión, refugiándose los miércoles. Pero de verdad que no entendemos que Got Talent, con Jorge Javier Vázquez, encandilara, mientras Tú sí que sí, lo mismito con actuaciones similares y Silvia Abril en el jurado, fracasara. Vivir para ver.

Aunque el balance de daños más elocuente es el que nos presenta La 1. Ni la serie barata (El final del Camino) ni la serie cara (Reinas) despertaron ningún interés. Aunque la decepción mayor llegó de mano de iFamily, promocionada desde antes de las Navidades y, a la postre, mera revisitación de aquel tipo de televisión que se hacía en tiempos de Ana y los siete. La combinación de las susodichas ficciones con Hora punta, programa de entretenimiento (sic) telonero de las tres, dio al traste a la hora de salvar de la quema cualquiera de las noches. Solamente Cuéntame y El acabose de José Mota, que ejercen por libre, han estado a la altura.