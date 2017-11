Belleza en tiempos de crisis

La moda de los desastres de la cirugía estética parece una apuesta segura para las temáticas, sobre todo con el estreno el último viernes en DKiss de la tercera temporada de Belleza en crisis. Chapuzas estéticas, en Be Mad, ya creó una mezcla de fascinación y repulsión por este subgénero del factual. Para los partidarios de la primera reacción, llegan ahora nuevas entregas de Belleza en crisis.

Ambientado en Reino Unido, cuenta el drama de mujeres y hombres que se sometieron a operaciones de cirugía estética por los más diversos motivos, y los resultados han sido terribles. El espacio muestra, sin tapujos ni censuras, cómo han quedado sus cuerpos tras pasar por manos de cirujanos y esteticistas negligentes, y busca una solución por parte de un equipo de médicos liderado por el doctor Vik Vijh, junto al dermatólogo Sam Bunting, el estilista de celebrities Skyler McDonald y el dúo de maquillaje profesional Pixiwoo.

Con tantos gastos que cubrir y la crisis actual, ya no podemos permitirnos algunos lujos que antes solíamos disfrutar. Los productos de belleza son una de las primeras cosas que solemos eliminar de nuestro presupuesto. Quienes no quieren -o no pueden- renunciar a cambiar algo que les molesta demasiado de su aspecto, siguen recurriendo a las operaciones estéticas, pero a las low cost, lo que muchas veces pasa factura, como muestra Belleza en crisis. Para ahorrarse unas libras (se trata de un programa de la televisión británica), un hombre se sometió a un agrandamiento de pene que casi destruye su vida sexual, y su vida entera. Una mujer se puso unas extensiones de cabello tan horribles que han unido a su cabeza una pegajosa masa de la que no se puede deshacer. Y otra tiene tantas cicatrices en el vientre que cuando logra vérselo de nuevo en su estado normal, se emociona y acaba llorando.

Nuestro aspecto, seamos realistas, es una característica fundamental que influye en la autoestima, está más que demostrado por los psicólogos. Un cuerpo deformado, que es lo que vemos en este programa, hundiría la moral a cualquiera. Por eso, en Belleza en crisis inciden tanto sobre la importancia de ponerse en las mejores manos a la hora de hacerse el retoque que precisemos, no escatimar, que muchas veces lo barato, sale caro.

Excavar en estas historias pone los pelos de punta, porque no son tonterías de quinceañeros con granitos en la cara, son verdaderos dramas. Aunque lo cierto es que el objetivo, incentivar a realizarse intervenciones de estética, desde luego no se cumple. Pasar por quirófano es lo último que se desea después de ver tanta chapuza. Más vale prevenir que curar, es el refrán que pasa por la mente.