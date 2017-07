La Bienal y las buenas prácticas

Estos días es noticia el nombramiento de José Luis Ortiz Nuevo como director de la próxima Bienal de Flamenco de Sevilla. Me parece un nombramiento acertado para la próxima Bienal que se cumplen veinte ediciones nada menos. Cuarenta años ya. Y con un objetivo fundacional alcanzado sin duda: convertir el certamen sevillano en referencia mundial del arte Flamenco. A lo largo de ese tiempo, ¡cuánto ha cambiado la ciudad y cómo ha cambiado la manera de relacionarse el flamenco con los espectadores y viceversa! Prácticamente es un arte escénico. Como digo, está muy bien el nombramiento de Ortiz Nuevo, si lo consideramos un fin de ciclo y la puerta a un nuevo tiempo de la Bienal, del futuro de las instituciones y del flamenco.

Porque los nombramientos de altos cargos de dirección en instituciones culturales de primer orden como la Bienal, deben plantear claramente una aproximación al pensamiento general de la sociedad, de mayor transparencia y rigor en la toma de decisiones de lo público. Los tiempos han cambiado, desde una España en la que había que inventarlo todo, empezando por una Constitución. Y la tarea ha sido muy relevante en la creación de instituciones culturales, tan necesarias. Transcurrido el tiempo, estamos en otro país, como dijo el poeta. Ahora ha quedado claro que las administraciones deben dar ejemplo a toda la sociedad en el proceso de toma de decisiones. En la sociedad actual se han producido numerosos debates en torno a la gestión pública y a la forma de elegir a los responsables de las instituciones, así como la forma mejor de conceder encargos y contratos. Todos esos debates concluyen en adoptar un sistema que garantice el rigor, la profesionalidad y la transparencia del proceso. Cualquier administración que se propone renovar o crear una institución cultural de primer orden, museo, teatro, orquesta, centro dramático, recinto monumental, etc... como primera buena práctica debe establecer un documento base o Plan Director de la institución, que fijará su identidad, sus objetivos estratégicos, cómo ampliar público, innovación, conservación del prestigio y tradición, etc... Y la fórmula de gobierno de estas instituciones está inventada: Patronato o Consejo Asesor, Dirección y Equipo Técnico. Para la selección del director de estas instituciones el procedimiento sin duda es el concurso mediante convocatoria pública y abierta, con alcance internacional y con el nombramiento de un jurado representativo y riguroso en su composición. Los candidatos pueden preferentemente proponer un proyecto artístico. Esto último garantiza la llegada de nuevas ideas a las instituciones consolidadas. Y finalmente todo con un tiempo limitado. Suficiente para llevar adelante el proyecto encomendado y limitado para evitar los personalismos en la gestión. Así creo que sería aconsejable proceder para el futuro de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Creo que no es tan complicado. Transparencia, méritos, incorporación de nuevas generaciones de profesionales allí donde estén. Y luego a trabajar. Y un poco de suerte, que siempre viene bien.