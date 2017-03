Bismarck, un profeta del Siglo XXII edición del curso de español para refugiados

Una vez más viene al pelo eso de que con amigos así sobran los enemigos. Se demostró antier en el Congreso mediante la postura de Ciudadanos al no apoyar al Gobierno en el contencioso con los estibadores. Con ello queda claro que el Gobierno no está sólo en minoría, sino que anda a merced de una mayoría que sólo vive en el bloqueo y en que las cosas vayan mal para todos a fin de que vaya bien para ellos. Cada día que pasa, cada problema que surge, se hace más real aquella opinión de Otto von Bismarck. Dijo el Canciller de Hierro: "España es el país más fuerte del mundo, pues los españoles llevan siglos intentando destruirlo y no lo han conseguido". Efectivamente, viendo cuántas tropelías nos hacemos continuamente sólo cabe pensar que vivimos de milagro. La última, la de ese frente que en el Congreso se dedica a patear al Gobierno en el culo de todos nosotros.

El próximo lunes 20 de marzo dará comienzo en la Universidad Pablo de Olavide la segunda edición del Curso de Español para Refugiados e Inmigrantes. Las clases son gratuitas para aquellas personas que acrediten esta condición y se impartirá hasta mediados de mayo. Este año se han inscrito 76 personas procedentes de Costa de Marfil, Camerún, Guinea, Gambia, Palestina, Siria, Ucrania, Libia, Yemen, Marruecos, Somalia, Afganistán y China.

El objetivo de este curso es favorecer la comunicación a refugiados e inmigrantes con la comunidad de acogida, de manera que les permita participar en la vida social y laboral. De esta forma, quienes llegan a Sevilla sin conocimientos básicos del idioma reciben clases de español con el fin de que puedan relacionarse con su entorno. Los vicerrectorados de Internacionalización y Posgrado y Formación Permanente, a través de la Dirección General de Idiomas y Estudiantes Extranjeros y el Centro Universitario Internacional organizan estos cursos dentro del programa de Títulos Propios de la Universidad. Así, la UPO suscribe el acuerdo de la Asamblea General de CRUE Universidades Españolas por el que se determina que estas instituciones no pueden permanecer indiferentes ante el drama de la población refugiada.

Uno de los signos de identidad de la Universidad Pablo de Olavide, desde su fundación, ha sido el compromiso y la solidaridad con los grupos más vulnerables de la sociedad. De hecho, se recoge en sus estatutos que "la universidad fomentará y propiciará la participación de los miembros de su comunidad en actividades y proyectos de cooperación internacional y solidaridad, así como la realización de actividades e iniciativas que contribuyan al impulso de la igualdad entre hombres y mujeres, el apoyo permanente a las personas con necesidades especiales, la cultura de la paz, el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente".

A este esfuerzo por dar cumplimiento a la misión que la UPO se ha encomendado, se une su compromiso con la cooperación internacional. Así se establece en su plan de Cooperación Internacional al Desarrollo cuando indica su disposición a "participar en los procesos de cambios sociales desde un espíritu solidario y de ayuda como parte del compromiso social de la institución, entendiendo la intervención sobre asuntos de educación como uno de los principales ejes de actuación en la lucha contra la pobreza".