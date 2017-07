Los concursos ya no originan aquellos terremotos cuando la oferta era reducida y cualquier espectáculo con ambiciones llamaba la atención, desde el Un, dos, tres a un formato posterior y más envejecido como Grand Prix. La cualidad que tienen los concursos es el vivero de fieles en caso de engrasar la maquinaria. Lo demuestran a diario La ruleta, Saber y ganar o Pasapalabra, destacados de sus franjas. Lo de un juego en el prime time es más incierto.

The Wall ha llegado con los mismos ingredientes de la Ruleta, con un aparatoso plató, y donde la clave está en un elemento la mar de analógico: la precipitación saltarina de una bola de goma por un panel hasta el casillero del premio. Telecinco ha puesto al frente al nombre de más garantía en la misión, Carlos Sobera, y con un programa que recuerda en ritmo a su 50x15, con aire de Atrapa un millón, zamarreado por el azar de esas esferas caprichosas. Para mantener cierta tensión y sostener el interés de unos espectadores atados a la pantalla un viernes por la noche se necesitan también unos concursantes vivarachos, interactivos, apasionados, llorosos, aunque estén al límite de la sobreactuación. El azar se modela con efusiones de fe divina y apelaciones a la devoción familiar para fabricar esa emoción que de otra manera sería imposible despertar.

Todo eso conforma un menú destinado a entretener, incluso vibrar, aunque, como suele ocurrir en el horario nocturno, son entregas muy largas y unos segmentos repetitivos que ponen en riesgo al programa para que se desgaste de manera acelerada. Sobera, habituado a estirar las incógnitas, sabrá apurar la mecánica aunqueThe Wall no esté rematado como para sobrellevarlo durante tantos minutos. Está también el público parisino, donde se graba, que no se entera, como delatan algunas caras.

El gancho son los premios gordos: el caramelo de este formato muy norteamericano, donde el dinero no cae en verdad del cielo, o del techo, sino de las manos de Dios.