El Bolso salve a la reina

De mayor quiero ser como ella. Quiero llevar más de sesenta años con el mismo peinado y seguir marcando tendencia. Quiero lucir falda y chaqueta -siempre del mismo color y siempre en tonos pastel- y no parecer mi tía la de Soria. Quiero cumplir 92 años y que Sting cante en mi fiesta de cumpleaños. Pero, sobre todo, quiero ir a bodas, bautizos, comuniones, coronaciones y demás eventos reales a cuestas con mi bolso y que medio planeta se pregunte qué albergo en su interior para no querer separarme nunca de él. Porque sólo hay una mujer en el mundo que, teniéndolo todo a su alcance, es incapaz de ir a la vuelta de la esquina sin llevar con ella su preciado bolso y esa es la Reina de Inglaterra.

Aferrada a su cargo como el niño que agarra su globo para que no se le vuele, Isabel II lleva más de sesenta años con la corona puesta. Se sabe el día de su entronización -sólo hay que tirar de Wikipedia- pero no el momento en el que por primera vez agarró su bolso (puede que naciera incluso con él). ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿El bolso o la reina? Sea como sea, cuesta trabajo imaginar a la monarca sin su adorado accesorio. Algo que invita a muchos a cuestionarse su contenido.

¿Qué le puede hacer falta a una señora que sólo con pestañear tiene por delante aquello que necesita? ¿Qué tiene que llevar siempre consigo una mujer con un séquito de guardaespaldas dispuestos a masticar por ella? ¿Las llaves del Palacio de Buckingham? ¿Monedas sueltas para pagar la zona azul? ¿Pañuelos por si no hay papel en el cuarto de baño? Quizás sea la insulina -vete tú a saber si es diabética- o la barrita de labios porque la buena señora es coqueta. El caso es que ni para su propia fiesta de cumpleaños, en la que todo era por y para ella, se despegó del maldito bolso. Ella bailando el Sex bomb (Tom Jones también le cantó a la monarca) y su bolso atornillado al brazo.

Dicen las malas lenguas que doña Isabel es amiga de las bebidas espirituosas y que en el bolso siempre lleva su petaquita. Yo prefiero pensar que es un robot y que el bolso es la batería para que la buena señora funciones. Si no no me explico el aguante, la marcha y las pocas ganas de jubilarse que tiene la hija de la Reina Madre.