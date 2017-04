No hay esperanza para el amor. Si Paula Echevarría y Bustamante no pueden arreglar lo suyo, ¿dónde quedarán las historias de amor? El quiosco rosa de esta semana da cancha a tal desasosiego y no hay revista que no incluya en su portada la ruptura -por otra parte aún no confirmada oficialmente- de la caramelosa pareja. "Impactante", "sorprendente", "abrumadora". Son sólo algunos de los adjetivos que le dedican a la noticia bomba de los últimos días en el panorama rosa nacional.

Tal es el impacto que algunos medios los señalan ya como los Brangelina españoles. Guapísimos, enamoradísimos y, al final, -esperemos que no- cabreadísimos. También apunta la prensa al "duro divorcio" que se avecina de materializarse efectivamente dicha ruptura. Una vez más, como ya ha ocurrido con Brad y Angelina. Aunque las comparaciones son odiosas, ambas actrices -la de Hollywood y la asturiana- derrochan glamour y estilo, cada una a su manera. Quizás en el caso de Brad y Busta nos resulte más difícil encontrar equivalencias. El caso es que el folletín mediático ya está montado con acoso de los periodistas, lágrimas de la protagonista en su última comparecencia ante la prensa y niña de por medio. No es por ponernos en lo peor, pero parece que la historia va para largo, así que siéntense y absorban el nuevo culebrón rosa.

Dejando a un lado la separación de Paula y Bustamante, nos encontramos con la nueva ilusión de Alba Carrillo. En ¡Hola! podemos ver a la modelo del brazo de su nueva conquista. David es un ingeniero aeronáutico de 30 años que parece haberle devuelto la ilusión en el amor a Carrillo tras su doloroso y polémico divorcio de Feliciano López. El enfrentamiento de Mila Ximénez con Carmen Borrego ha traspasado el plató de Sálvame para volcarse en las páginas de Lecturas. Y Rocío Carrasco vuelve al papel couché. Esta vez, a sus múltiples denuncias pendientes, se une la noticia de que está en tratamiento psicológico.